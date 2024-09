Odchovanec Veselí nad Moravou naskočil do soutěžního zápasu po roce a půl. „Byl to neuvěřitelný pocit. Vůbec jsem nečekal, že vydržím celých devadesát minut. Ke konci už jsem tahal nohy, ale jsem strašně rád, že jsem si konečně zase zahrál,“ netajil.

Technicky vybavený záložník dlouho laboroval se zraněným kolenem. „Mám za sebou čtvrtou operaci. Dvakrát jsem měl prasklý meniskus, mám udělanou i plastiku křížového vazu,“ prozradil Šebesta.

Pro klidnější návrat po náročném zranění si vybral Kozojídky. „Rozhodl jsem se, že potřebuju trochu zvolnit. Domluvili jsme se s panem Škodíkem (manažer Bzence – pozn. red.), že se půjdu na podzim rozehrát o dvě třídy níž. Ve čtvrté lize by mělo koleno velkou zátěž, navíc je ve Bzenci dost nabitý kádr, návrat do základní sestavy by byl s tím kolenem náročný. Chci to zkusit pozvolna, uvidím v zimě, co to udělá,“ podotkl.

Přestože se nabízel i návrat do rodného Veselí nad Moravou, rozhodl se pro obnovení spolupráce s trenérem Richardem Hrotkem. „Kozojídky o mě měly velký zájem, s trenérem Hrotkem se znám už delší dobu. Trénoval mě už ve Veselí, byli jsme neustále v kontaktu,“ neskrýval Šebesta.

Toho do nového prostředí zlákaly i sportovní ambice. Minulou nováčkovskou sezonu Kozojídky zakončily na druhém místě, stejná pozice jim patří i po šesti kolech nového ročníku. „Máme výborně poskládaný tým. Jsou tu kluci, se kterými jsem hrával dřív ve Veselí,“ pravila nová posila.

Podle jeho slov může Britterm pomýšlet znovu na špičku B skupiny šesté ligy. „Myslím, že i letos můžeme hrát o první flek,“ zdůraznil Šebesta.

Jak bude prožívat pohárový zápas Bzence se Sigmou Olomouc? „Určitě se přijdu podívat. Kluky povzbudím a doufám, že si to užijí a předvedou nejlepší výkon,“ přál si.