Bývalý krajní záložník, jenž nyní v sestavě hodonínského kouče Pavola Švantnera nastupuje na pozici pravého obránce, řadí postup do třetí ligy vysoko. „Nikdy není jednoduché naplnit očekávání. Od začátku soutěže nás všichni pasovali do role jasného favorita. Mám velkou radost, že se nám to podařilo. Dá se říct, že i suverénně, protože bodů jsme moc neztratili,“ poukázal rodák z Radějova na lichotivou bilanci dvaceti výher ze čtyřiadvaceti odehraných zápasů.

Jeden úspěch z jeho dosavadní kariéry však návrat Hodonína do třetí ligy nepřekoná. „Byl to postup se Znojmem ze druhé ligy do první v sezoně 2012/2013. Po roce jsme nejvyšší soutěž sice opustili, ale postup mezi elitu řadím v mé kariéře nejvýš,“ prozradil Helísek, jenž v jediné prvoligové sezoně v dresu Znojma odehrál osmadvacet zápasů, v nichž zaznamenal jeden gól.

Právě znojemský klub řešil v posledních týdnech nepříjemné starosti. Na spadnutí bylo převedení jeho třetiligové licence do Náměště nad Oslavou. Nakonec si však vedení 1. SC Znojmo toto rozhodnutí rozmyslelo, a Moravskoslezská fotbalová liga se bude ve Znojmě hrát i v příštím ročníku. „Strávil jsem tam sedm skvělých sezon, v nichž jsme udělali spoustu práce. Zažil jsem tam postup ze třetí ligy, potom ze druhé. Mrzelo by mě, kdyby klub s tradicí pustil licenci do nějakého jiného města. Otázkou je, jak to tam bude vypadat, protože v klubu mají problémy. Pouze s vlastními hráči třetí liga nejde hrát a sehnat posily není v dnešní době jednoduché,“ pravil hodonínský obránce.

Zkušený fotbalista ví, že i hodonínský celek nečeká ve vyšší soutěži nic jednoduchého. „Rozhodně máme na čem stavět. Věřím, že navážeme na úspěšnou letošní sezonu. Radost mi dělají hlavně mladí kluci, kteří vycházejí z našeho dorostu. Ale rozhodně musíme kádr posílit, zejména dva zkušení hráči do středu hřiště by měli přijít,“ dodal Helísek.