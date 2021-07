Jak se vaše angažmá v Hodoníně zrodilo?

S panem Švantnerem (trenér Hodonína – pozn. red.) jsme se poslední rok a půl pravidelně potkávali u kávy. Mluvili jsme o tom, že až budu chtít skloubit fotbal s prací, je Hodonín varianta. Teď jsme se konečně dohodli napevno. Po skončení v Blansku jsem se rozhodoval, jestli dál zůstanu u profi fotbalu, nebo sport nakombinuju s prací. Mám už nějaké roky, proto jsem se rozhodl jít touto cestou.

Po rozhodnutí zkombinovat fotbal s civilním zaměstnáním byl tedy Hodonín jasná volba?

Určitě, nic jiného jsem ani neřešil. Komunikovali jsme spolu dlouho a máme dobré vztahy. Líbí se mi, jak v Hodoníně fotbal dělají. Navíc jde o ideální lokalitu skrz dojíždění z Uherského Hradiště, kde bydlím.

Přesunete se ale o dvě soutěže níž…

Nad tím jsem samozřejmě přemýšlel. Na druhou stranu má Hodonín daleko lepší kádr než některé třetiligové týmy. Přihlédl jsem taky k tomu, jakým způsobem klub funguje. Obzvlášť po posledním půlroce v Blansku to pro mě hrálo velkou roli (zástupci blanenského fotbalu ještě před skončením soutěžního ročníku avizovali, že na další sezonu ve druhé lize nemají peníze – pozn. red.). Podstatné je i to, jak si člověk sedne s trenérem a jaká je parta v kabině.

Znal jste před příchodem kromě trenéra i některé hráče?

Spoustu jsem jich znal od vidění a s některými jsem se dokonce potkal v Blansku. V tomto ohledu není problém, kluci jsou pohodoví.

Práci mimo fotbal už jste si našel?

Momentálně je to v řešení. Mám za sebou teprve první týden tréninku v Hodoníně. Chtěl jsem si zkusit, jak na tom budu časově skrz dojíždění. Zatím se porozhlížím, na nic nespěchám. Důležité je, aby pro mě měla práce do budoucna smysl.

Dojíždění tedy bude bez problémů?

Úplně v pohodě. Tréninky máme třikrát až čtyřikrát týdně odpoledne, což je skrz práci ideální.

Dlouhé roky jste fungoval v režimu profesionálního sportovce. Zvyknete si rychle na pracovní povinnosti mimo fotbal?

Už minulý rok v Blansku jsem pracoval. Do klubu jsem přicházel v době, kdy byl ještě ve třetí lize. Na brigády mimo fotbal jsem zvyklý, nedělá mi to problém.

V Hodoníně máte za sebou první týden tréninku. Byl náročný?

Měl jsem teď měsíc a půl volna, takže se do toho pomalu dostávám. (úsměv) Kluci trénují už dva měsíce, takže mají naběháno. Všechno jedeme herní formou, což je fajn. Zatím si to v Hodoníně užívám. Doufám, že to tak bude i nadále.

V sobotu jste naskočil do prvního přípravného utkání proti Velkému Meziříčí. Jak jste se cítil?

Odehrál jsem jeden poločas. Cítil jsem se dobře, ale potřebuju ještě tak týden nebo dva, abych se dostal do tempa. Máme před sebou několik přípravných zápasů a pohár, prostoru je dost.

Zatímco vy jste na jaře nastupoval ve druhé lize, hráči v divizi měli soutěž přerušenou. Bylo to na hřišti znát?

Kluci sice celé jaro nehráli, ale už od června trénují, takže co se týče kondice, srovnalo se to. Nicméně pro nižších soutěže to byl obrovský zásah. Doufám, že už nepřijde další stopka. Přerušení škodí hlavně mladým hráčům, kteří skoro dva roky pořádně nehráli.

Stejně dlouhou dobu usiluje Hodonín o návrat do MSFL. Přišel jste vybojovat postup?

Určitě, přesně s tím cílem jsem přišel. Máme nejvyšší ambice. Doufám, že týmu pomůžu a konečně urveme postup. Hlavně, aby se soutěž zase nepřerušila. To už by bylo opravdu moc.

Jste jeden z nejzkušenějších hráčů mužstva. Mluvil jste s trenérem o své roli v týmu?

O něčem jsme se už bavili, ale ještě na to bude dost času. Přece jen mám za sebou pár tréninků. Až přijde na pohár nebo soutěž, budeme o mé pozici mluvit víc. Teď bylo všechno spíš seznamovací.

Jste připravený vzít na sebe zodpovědnost, když bude potřeba?

Nemám s tím problém. Záleží, do jaké role mě trenér pasuje. Přišel jsem, abych pomohl mladším klukům a předal i nějaké zkušenosti, které jsem za poslední roky nasbíral.

Máte představu, jaká je aktuální úroveň divize?

Z přípravných zápasů vím, jaká je úroveň třetí ligy, ale divizi jsem hrával naposledy v Šardicích před dvanácti lety. (smích) Fotbal šel ale obecně nahoru, takže očekávám, že i divize bude kvalitní soutěž. Týmy v ní trénují třikrát nebo čtyřikrát týdně, takže tam velký rozdíl oproti třetiligovým klubům nebude.

O víkendu vás v poháru čeká jihomoravské derby proti Lanžhotu. Těšíte se na první velký zápas v dresu Hodonína?

Určitě. Jen škoda, že kvůli rozbitému stadionu nemůžeme hrát doma. Cíl je jednoznačně postoupit.

Ondřej Sukup

Narozen: 8. prosince 1988 v Uherském Hradišti

Post: obránce

Předchozí kluby: Znojmo, Olomouc, Ostrava, Černo More Varna (Bulharsko), Zbrojovka Brno, Blansko

Statistika v uplynulé druholigové sezoně: 15 zápasů, 1 branka, 4 žluté karty, 1 červená karta