Zatímco domácí nemohli do zápasu nasadit zraněného Jakuba Kosorina, sestava Zbrojovky budila před zápasem respekt. Peter Štepanovský, Jan Hlavica, Marek Mach nebo Ota Kohoutek jsou hráči prvního mužstva Zbrojovky. Pro tento víkend je však kouč Richard Dostálek nenominoval k druholigovému derby ve Vyškově, tak pomohli brněnské rezervě právě proti Hodonínu. „Přiznám se, že jsem s tím počítal. Nevěděl jsem konkrétní jména, ale už na podzim proti nám nastoupilo několik hráčů z áčka. Díky tomu mělo utkání větší náboj, protože nastoupila kvalita proti kvalitě. Zbrojovka v zápase ukázala, že je na tom fotbalově velmi dobře,“ uznává domácí lodivod sílu soupeře.

Skóre zápasu otevřel po čtvrthodině hry domácí Daniel Pospíšil, který se v jarní části trefil již potřetí. Další vypracované šance v první půli však domácí neproměnili. „Bylo tam několik příležitostí, které volaly po gólu. Druhá branka by nám dodala klid na míči, bohužel jsme si na museli počkat až do druhého poločasu,“ praví Švantner.

Hodonínští se dočkali navýšení skóre až v 59. minutě, kdy proměnil nařízený pokutový kop nejlepší kanonýr mužstva Martin Holek. „Včera to kluci na tréninku zkoušeli, protože poslední penaltu v přípravě Patrik Dressler nedal. Ale výběr jsem nechal na hráčích, podle toho, jak se kdo bude cítit. Když si vzal balon Martin, byl jsem v klidu, protože branky dávat umí,“ usmívá se spokojený trenér.

Jeho svěřenci si dvougólové vedení pohlídali a konkurenta v boji o první místo divize D zaslouženě porazili. Po sobotním vítězství má první Hodonín již devítibodový náskok před druhou Zbrojovkou. „Na zápas nás trenér velmi dobře připravil. Drželi jsme se pokynů abychom nezalezli, hráli aktivně a napadali rozehrávku soupeře. To se podařilo a soupeř měl s naší hrou problémy,“ prozrazuje klíče k úspěchu hodonínský obránce Ondřej Sukup, jenž odehrál za Zbrojovku tři sezony.

V ročníku 2017/2018 v brněnském dresu zasáhl do jedenácti duelů v české nejvyšší soutěži, další dvě sezony přidal ve druhé lize. „Byl to pro mě pikantní souboj. Spoustu kluků tam znám, s Peterem Štepanovským nebo Lukášem Kryštůfkem jsem se v áčku Zbrojovky potkal. Spolu s Danem Pospíšilem, který taky Brnem prošel, jsme vypsali do kabiny i nějaké odměny,“ přiznává třiatřicetiletý obránce.

Bývalý hráč Znojma, Sigmy Olomouc či Baníku Ostrava si hodonínské angažmá pochvaluje. „Na divizi máme kvalitní kádr. Sešlo se tu několik hráčů s ligovými zkušenostmi, které doplňuje dravé mládí. Třeba osmnáctiletý Tibor Jáger odehrál proti Zbrojovce perfektní utkání, stejně jako devatenáctiletý Venca Raisigl. Samozřejmě třetí liga je zase o něčem jiném, ale nemám obavy, že by ji Hodonín nezvládl,“ tvrdí Sukup.

Lídra soutěže čeká v příštím kole zápas na hřišti dvanácté Staré Říše, začátek utkání je v neděli od půl páté odpoledne. Rezervu Zbrojovky čeká ve stejný den od čtvrt na jedenáct dopoledne brněnské derby proti čtvrtému Startu.

FK Hodonín – Zbrojovka Brno B 2:0 (1:0)

Branky: 15. Pospíšil, 59. Holek z pen.

Rozhodčí: Silný – Vejtasa, Pospíšil

ŽK: 48. Jáger, 54. Sukup, 92. Petráš – 57. Šmíd, 62. Němec, 65. Gerneš, 73. Kohoutek, 93. Banda

Diváci: 450

FK Hodonín: Petráš - Helísek, Dressler, Sukup, Dunda – Langer (92. Malacka), Bohun, Švantner, Raisigl (88. Sasín), Pospíšil (27. Jáger) (92. Žák), – Holek

Zbrojovka Brno B: Formánek – Němec (73. Kotásek), Kamenský (67. Purrini), Šmíd (85. Vyletel), Mach, Hlavica, Kryštůfek, Matula, Gerneš, Štepanovský, Kohoutek (85. Banda)