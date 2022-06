Hodonín vstoupil do utkání aktivně a ve čtvrté minutě šel zásluhou kanonýra Martina Holka do vedení. „Martin potvrzuje, že hraje ve skvělé formě. Nastřílet osmadvacet branek v jakékoliv soutěži je perfektní číslo. V jarní části už se mu nedařilo, tak jako v podzimních zápasech, ale i tak je to skvělý počin,“ chválil Švantner nejlepšího střelce divize.

Třiatřicetiletý Holek svými výkony přitahuje pozornost ostatních týmů, vedení hodonínského fotbalu však vyhlášeného střelce nikam pustit nehodlá. „Nabídky na něj chodily už v podzimní části, ale Martin jednoznačně řekl, že chce s Hodonínem postoupit. Nevím, jak to cítit teď, ale o tom, že by měl odejít, nic nevím,“ neskrýval trenér.

Druhé branky se diváci dočkali až po změně stran, když se prosadil mladík Václav Raisigl. „Ve druhém poločase jsme soupeře dominantně přehrávali. Řekl bych, že fanoušci sledovali galapředstavení s množstvím zahozených šancí,“ usmál se Švantner. „Herně jsme ale odehráli jedno z nejlepších utkání. Možná kluci chtěli ukázat všem přítomným, že soutěž vyhráli zaslouženě,“ dodal.

Další branky domácích přidali David Michna a Filip Mazuch. Za hosty pouze snížil na rozdíl tří branek v poslední minutě Adam Jiránek.

Překvapením pro všechny na stadionu bylo hodonínské střídání jedenáct minut před koncem duelu. Na hřiště místo středopolaře Tomáše Langera naskočil s desítkou na zádech brankář Martin Petráš, jenž v posledních zápasech přenechal místo mezi třemi tyčemi Lukáši Maňákovi. „Minulý týden na tréninku hráli fotbálek staří proti mladým a Martin dal tři góly. Potom mě požádal, že by si chtěl někdy zahrát i v mistrovském zápase. Za rozhodnutého stavu šel do útoku a mohl dát i gól,“ řekl Švantner.

FK Hodonín – Bystřice nad Pernštejnem 4:1 (1:0)

Branky: 4. Holek, 50. Raisigl, 71. Michna, 78. Mazuch - 90. Jiránek

Rozhodčí: Drozdy – Gasnárek, Mayer

ŽK: 56. Dunda – 57. Prášil

Diváci: 480

FK Hodonín: Maňák - Helísek, Dressler, Dunda, Švantner, Sukup – Žák (63. Michna), Langer (79. Petráš), Jáger (63. Mazuch) – Malacka (46. Raisigl), Holek (72. Sasín)

Bystřice nad Pernštejnem: Petr – Kuldan, Svoboda, Vařejka, Blaha, Z. Sklenář (69. Hofmann), Prášil, Jiránek, R. Sklenář (79. Žila), Buršík, Pačovský (28. Čech)