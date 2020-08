„Zase budeme hrát o postup, ale z této divize to bude těžší než loni. Největší soupeři jsou béčko Zbrojovky s Lanžhotem nebo Tasovicemi. Snad se nám postup podaří,“ doufá zkušený zadák David Helísek.

Bývalý hráč Jihlavy, Znojma či Dunajské Stredy není v hodonínském kádru zdaleka jediný, kdo v minulosti ochutnal první či druhou ligu. V obraně je další zkušený borec Dressler, ofenzivu podpoří Urbančok nebo Švantner, dále jsou tu i kvalitní slovenští hráči Dunda s Kosorinem. „Momentálně je tým dobře poskládaný. Často slýcháváme, že náš tým má třetiligové parametry,“ pochvaluje si trenér Pavol Švantner. Jeho svěřenci teď musejí kvalitu potvrdit přímo na hřišti.

V Hodoníně netají zklamání z toho, že museli postupové bitvy odložit na další soutěžní ročník. „Hodně jsme pracovali na posílení hráčského kádru, poté jsme se tři měsíce tvrdě připravovali na jarní část. A pak se stalo něco, co nemohl nikdo předvídat. Bylo to pro nás nepříjemné, ale museli jsme to respektovat. V koutku duše jsme ale pořád doufali, že by se jaro mohlo nějakým způsobem odehrát,“ lituje Švantner.

Nyní se už soustředí na novou sezonu, v níž Hodonín ztratil dva body hned v úvodním duelu na hřišti Sokola Lanžhot. „Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, zvlášť když jsme hráli půl hodiny v početní výhodě. Žádná tragédie to ale není, bod není špatný. Lanžhot má velice silný tým, který bude v tabulce určitě vysoko,“ upozorňuje hodonínský kouč.

Kvalitní kádr je nastavený na to, že jediným cílem je postup. „Do Hodonína jsem přišel s tím, že chci mužstvu pomoct k postupu. Na tom se nic nemění, i když se to bohužel o rok posunulo. Hlavně, že už můžeme konečně hrát. Ten půlrok bez fotbalu byl pro mě nesnesitelný,“ tvrdí Dominik Urbančok, jenž přišel z nyní už druholigového Blanska a měl by se v Hodoníně stát jednou z opor ofenzivy.