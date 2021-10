Brňané v neděli prohráli 0:1 s Havlíčkovým Brodem, zatímco svěřenci trenéra Pavola Švantnera si o víkendu připsali už sedmé vítězství v řadě. „Zápas se Zbrojovkou jsme neodehráli dobře a věděli jsme, že někde ztratí. Je sice příjemné se teď podívat na tabulku, ale soutěž je ještě dlouhá,“ řekl hodonínský obránce Ondřej Sukup.

Jeho tým se dostal nejen do vedení divize D, ale také na čele tabulky získal dvoubodový náskok. Rezerva Zbrojovky totiž před týdnem remizovala se Žďárem nad Sázavou 1:1. „Díváme se i na Brno, ale hlavně na sebe. V béčkách jsou většinou mladí kluci, ale Zbrojovka si pomáhala i hráči z prvního týmu a měla velkou kvalitu. Teď jí v některých zápasech chyběli a bylo znát, že se duely vyrovnaly,“ zmínil Sukup.

Hodonín kromě utkání se Zbrojovkou neztratil ani bod a ve dvanácti duelech nastřílel třiačtyřicet branek. Staré Říši a Žďáru dal dokonce po šesti gólech. „Máme papírově slabší soupeře, ale žádný zápas není jednoduchý, protože týmy proti nám zalezou do defenzivy, jdou proti nám s jiným nasazením. Je to jako když přijedou prvoligové celky na Spartu, taky se chtějí vytáhnout. Musíme se s tím poprat, kvalitu na postup výš určitě máme,“ pravil Sukup.

Naposledy v sobotu porazili Jihomoravané doma poslední Polnou 2:0. „Čekal se od nás vyšší výsledek, ale Polná mě překvapila. I když má jen dva body, patřila mezi lepší týmy, proti kterým jsme hráli. Vedli jsme 1:0 a pak polevili, ale jak jsme dali pojišťovací gól, zápas jsme už zvládli,“ zhodnotil Sukup.

Mezi největší hvězdy aktuálně vedoucího týmu divize D patří Martin Holek, jenž se jednou trefil i v posledním duelu. Dvaatřicetiletý útočník dosud vstřelil devatenáct branek a tabulku střelců vede před Fabianem Matulou ze Zbrojovky B o deset zásahů. „Holas je gólový hráč a umí se dostat do šancí. Proti Polné měl čtyři pět tutovek a příležitosti, které mu tým připraví, většinou promění. Určitě nám moc pomáhá,“ líčil Sukup.

Ten přestoupil do Hodonína v létě, když skončil ve druholigovém Blansku. Nyní klesl o dvě soutěže níž. „Náš tým má ovšem vyšší úroveň, než je divize, co se týče tréninku, tam problém nevidím. Zápasy jsou malinko jiné a nejde už o profi fotbal, přizpůsobuju ho i práci a není to pro mě už úplná priorita. Jsem tady ale rád a ničeho nelituju,“ zdůraznil Sukup.

Dvaatřicetiletý fotbalista se zabydlel na levém kraji pětičlenné obrany a hodonínská defenziva dostala v této sezoně pouze sedm branek. „Změnili jsme na začátku sezony rozestavení a je složitější nám dát gól. Vždycky jdeme do zápasu, že nechceme inkasovat, bráníme poctivě jako tým. I kluci vepředu dobře presují a pak nemáme vzadu tolik starostí,“ dodal Sukup.