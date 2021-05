Hodonín sestoupil ze třetí nejvyšší soutěže před dvěma lety a nijak se netajil tím, že jediným cílem je okamžitý návrat. Už loni vybudoval tým, který měl velmi reálnou šanci tento úkol splnit, jenže sezona se kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Po dalším doplnění kádru byli letos největším favoritem divizní skupiny D, ale opět jim nebylo přáno dotáhnout své úsilí do konce. „Je to frustrující, pro nás všechny určitě velké zklamání,“ hlesl po včerejším verdiktu Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky hodonínský trenér Pavol Švantner.

V klubu dlouho živili naději, že by se mohla na jaře dohrát alespoň polovina sezony, což by stačilo k tomu, aby se určili postupující a sestupující týmy. „Podle toho, jak se vše natahovalo, se sice dalo tušit, že to takhle dopadne, ale my jsme pořád v koutku duše doufali. Vždyť pohyb na hřišti spíš posiluje imunitu a za dodržování určitých opatření by se podle mého názoru mohlo hrát. Argumentů proti bylo nakonec víc, takže to musíme respektovat. I když nás to mrzí a bolí. Obzvlášť je mi hrozně líto kluků, kteří k nám přišli z vyšších soutěží a teď zůstali půl roku bez zápasů, které by jinde mohli hrát,“ připomněl Švantner posily klubu, z nichž poslední byl před plánovaným začátkem jara útočník Martin Holek z druholigového Blanska.

Nabízí se otázka, jestli neexistuje nějaká administrativní možnost posunu o patro výš s přihlédnutím k výjimečné „covidové“ situaci. „Už loni jsme byli osloveni s tím, jestli bychom měli zájem o vyšší soutěž, pokud by některý z třetiligových týmů neměl zájem pokračovat. Bylo by to hezké, kdyby nám něco takového spadlo do klína, ale my se na to určitě nespoléháme,“ poznamenal kouč s tím, že by byl raději u postupu sportovní cestou přímo na hřišti.

Je ovšem otázkou, jestli bude mít současný kádr ještě motivaci k tomu, aby to zkoušel na postup potřetí. To se týká především opor týmu, které by se určitě neztratily ani ve vyšší soutěži. A ostatně také trenéra… „Připouštím, že jsem nějaké nabídky měl. Ale nechtěl bych utíkat od rozdělané práce. Řekli jsme si, že tady v Hodoníně chceme něco dokázat a někam se posunout. A celkem se nám to začalo dařit. Pokud by se podařilo udržet většinu kádru, tak by postup mohl být další výzvou pro příští sezonu,“ dodal Švantner.