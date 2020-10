Podle postavení obou týmů v tabulce to měl být vyrovnaný souboj. Jenže Hodonín domácí celek jasně přehrál.

Už v prvním poločase měli hosté herní převahu, i když ji vyjádřili jen pokutovým kopem, který proměnil Dressler. „Myslím, že se měla kopat ještě další penalta po faulu na Sasína. Herně jsme byli od začátku lepší a byla to jen otázka času, kdy se prosadíme i gólově,“ uvedl trenér Pavol Švantner, jemuž chyběly zraněné posily Helísek s Urbančokem.

Naopak dostal šanci dorostenec Václav Raisigl. „V dorostu vyčnívá, tak jsme mu dali šanci a on naši důvěru rozhodně nezklamal,“ chválil mladíka Švantner, jehož ve druhé půli potěšili gólové trefy Kosorina, Sasína a jeho syna Patrika. „Měli jsme i další šanci, nikdo by se nemohl divit, kdyby jsme dali šest nebo sedm gólů. Kluci plnili do puntíku naše pocity a myslím, že to byl asi náš nejlepší výkon na podzim,“ liboval si Švantner.

Jeho tým je aktuálně na druhé příčce tabulky o jediný bod za Velkou Bíteší. „Počítali jsme s Lanžhotem nebo Zbrojovkou, ale přiznám se, že Bíteš nás překvapila. Hrají ale sympatický fotbal a určitě nejsou nahoře náhodou,“ uvedl hodonínský kouč, jehož nyní čeká s týmem minimálně dvoutýdenní pauza.