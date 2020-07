Loni ještě sváděli souboje se Slavičínem či Kozlovicemi, teď se fotbalisté Hodonína připravují na klání proti tradičnějším jihomoravským soupeřům.

Fotbalisté Hodonína (v bílých dresech), ilustrační foto | Foto: Deník/Jaroslav Kicl

Celek od slovenských hranic byl po sezoně v divizi E přiřazen zpět do „déčka,“ kde hrají převážně celky z jihu Moravy. „Vítkovice se měly přihlásit do třetí ligy, ale místo toho se nahlásili do divize. Jelikož polohou spadají do divize F, bylo z ní Valašské Meziříčí přeřazené do našeho éčka. Ortel svaz vyřkl nad námi, jelikož sídlíme nejblíž skupině D,“ líčil administrativní domino hodonínský kouč Pavol Švantner.