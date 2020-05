Ve středu zahájili společnou přípravu divizní hodonínští fotbalisté. Po dvouměsíční pauze.

Trenér Pavol Švantner (uprostřed) trénuje v divizním Hodoníně syna Patrika (vpravo) i „zeťáka“ Dresslera. | Foto: Libor Kopl

Místo bojů o postup do Moravskoslezské fotbalové ligy se museli hodonínští hráči dva měsíce jen individuálně připravovat doma bez míče. O to víc jsou natěšení na obnovený tréninkový proces, do něhož se zapojili od středy. „Na klucích bylo vidět, že se na sebe těšili. A taky na to, až si zase zahrají fotbal. Ostatně já už jsem se také nemohl dočkat. Doma jsem přesedával z jedné židle na druhou a pohyb mi chyběl,“ přiznává trenér Pavol Švantner.