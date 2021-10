Nad umělým trávníkem ve sportovním areálu se znovu rozjasnilo v pátek. „Je to pro nás absolutní úleva. Bez osvětlení nemůžeme fungovat, protože máme hodně mančaftů a nemáme kde trénovat. Jsme šťastní, že už svítíme a ani nevíme, kam do nebes máme poděkovat," řekl výkonný ředitel hodonínského klubu Marián Vasilko.

Za nové stožáry a světla zaplatili Jihomoravané dva miliony a sto tisíc korun. „Když jsme dávali osvětlení dohromady, dostali jsme nějaké plány a návrhy a nakonec jsme se dohodli s firmou Abatec na modernějším typu, než jsme předtím měli. Teď ušetříme na energii padesát procent, přitom svítivost je dokonce lepší. Na hřišti je jako v obýváku," líčil s úsměvem Vasilko.

S opravou umělého hřiště hodonínští fotbalisté příliš neotáleli. „Museli jsme ho dát rychle do pořádku, protože máme zodpovědnost za naše mančafty, kterých je osmnáct, a opravdu nemáme kde trénovat. Bojujeme o každý plac a jsme jako kočovní cikáni, protože hrajeme furt někde jinde," poznamenal výkonný ředitel klubu.

I první mužstvo jihomoravského celku aktuálně hraje divizní zápasy v Rohatci. Silný vítr v červnu totiž v Hodoníně poničil střechu tribuny. „Hlavní stadion se momentálně využívá jako tréninkové hřiště pro A tým nebo třeba žáky. Každopádně podmínky jsou tam špatné ne kvůli tornádu, ale už z historického hlediska. Město slíbilo, že zastřeší tribunu a po červnovém mistrovství republiky v atletice by ji mělo zbořit a už se uvažuje, co bude dál," přiblížil šéf hodonínského klubu.

Svěřenci hlavního trenéra Pavola Švantnera by se měli vrátit z azylu na stadion v Hodoníně v jarní části této sezony. „V Rohatci jsme spokojení, daří se a vyhrává. Navíc lidi jsou tam úžasní, ale doma je doma, a tak uděláme všechno pro to, abychom co nejdřív hráli na hlavním hřišti, pokud tribuna pojme nějaké diváky," podotkl Vasilko.

Hodonínští fotbalisté se po zkáze zvedli i díky okamžité pomoci veřejnosti. „Hned druhý den se nám ozývali jednotlivci, kluby i organizace a pořád děkujeme všude, kde se jen dá. Třeba lidé z oddílu v Heršpicích došli na akci úklid umělky a donesli nám pětadvacet tisíc. Jihomoravský kraj se k nám zachoval hezky a poslal naše žáky na čtyřdenní soustředění do Chorvatska, sbírku na nás udělal Středočeský nebo taky hráč Tomáš Hübschmann (bývalý reprezentant a současný fotbalista Jablonce - pozn. red.). Peníze nám chodí třeba po padesáti i sto tisících," prohlásil Vasilko s tím, že od té doby obdrželi už zhruba 850 tisíc korun.

„Vracíme se do normálu, což je základ. Klub se semknul a lidi jsou tolerantní, všichni tady fungujeme jako tým a každému záleží na tom, abychom se nedostali do nějaké fáze letargie. Navíc nám lidi i okolní vesnice pomáhají a dotazují se nás, jestli něco nepotřebujeme. Jsme rádi, že jim to není jedno," dodal Vasilko.