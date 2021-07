„S divizními týmy jsme v létě odehráli snad pět zápasů, tohle byl ale pohár. Začátek byl jiný. Domácí se nás báli, z jejich respektu jsme ale vytěžili jenom jeden gól. Pak se hra vyrovnala, bylo to nahoru dolů. Ve finále jsme vyhráli asi zaslouženě,“ uvedl kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Trenér ČSK bral páteční duel jako přípravné utkání před soutěží, podle toho i střídal. Ve druhé půli šlo na hřiště hned pět nových hráčů, Marek Kúdela stejně jako brankář Jícha do utkání nezasáhl.

„Kluky jsme tam posílali po dvou. Šli jsme do rizika, že kdyby se někdo zranil, tak jsme mohli dohrávat třeba v deseti,“ uvedl Onda.

I přes výhru a postup má stále o čem přemýšlet. Výkon Broďanů hlavně po změně stran totiž zůstal za očekáváním. „Na nás je vidět obrovská nesehranost, pořád nám to drhne. Není to ono,“ uvědomuje si Onda.

„Chybí nám tréninky i delší společná příprava. Ale za týden jdeme naostro, musíme se s tím poprat,“ dodal.

Podobně na tom je i Bzenec. Slovan však má na přípravu více času, nový trenér Dekař v poháru postrádal hned trojici hráčů základní sestavy.

Domácím z různých důvodů scházelí Linek, Čech a Ševčík, navíc hned v páté minutě si poranilo koleno Jamný a musel střídat.

„Pohár bereme jako přípravu s velmi kvalitním soupeřem. Generálka to pro nás není. Kluky stále ještě poznávám, doposud jsme nehráli ve stejné sestavě,“ připomíná dlouholetý kouč Slovácka, který do Bzence zamířil v letní přestávce z Veselí nad Moravou.

Hru divizního týmu se snaží pozvednout, což se mu i daří. Celek z Hodonínska hlavně po přestávce ukázal svoji sílu, soupeře z vyšší soutěže zatlačil. Nechybělo mnoho, aby domácí výsledek otočil a šel dál. Nakonec ale rozhodly zkušenosti a hlavně širší kádr hostujícího mužstvo.

„Soupeři vyšel vstup do utkání. Byl ve všem dominantní, prostě nás přehrával. Po obdrženém gólu jsme se zvedli, začali trošku hrát. Pak si troufám říct, že jsme soupeře přehráli, ke konci poločasu se nedostal za půlku,“ hodnotil duel Dekař. „I vstup do druhé půle byl z naší strany velmi dobrý, zaslouženě jsme vyrovnali. Hosté za nerozhodného stavu 1:1 prostřídali, my jsme na lavičce měli jenom dva dorostence. V závěru nám trošičku došla šťáva. I tak to byl oboustranně krásný zápas, pro nás s krutým výsledkem,“ dodal závěrem.

Uherský Brod poslal ve 13. minutě do vedení obránce Lorenc. Vysoký zadák se hlavou trefil po centru ze strany. Slovan se brzy oklepal a začal rovněž zlobit.

Po půlhodiny hry pronikl do šance Kasala, ráně bzeneckého kanonýra ale scházela přesnost.

Slovan srovnal skóre až po změně stran. Po precizně zahrané standardní situaci veterána Šmahaje hlavou uklidil míč do sítě nepokrytý Pelikán.

Divizní tým ve druhé půli držel balon, slušně kombinoval, moc šancí ke skórování ale neměl. Nejblíže obratu byl Kasala, jenž nevyužil špatnou malou domů Vrágy. Broďanům patřil až závěr.

Rána střídajícího Gettlera šla ještě vedle, ale středopolař Malenovský už mířil přesně.

Nejprve se pětadvacetiletý záložník prosadil v 79. minutě, pojistku přidal chvíli před koncem.

Uherský Brod zvítězil ve Bzenci 3:1 a naladil se na start MSFL. Parta kouče Ondy za týden v pátek doma v derby hostí rezervu Slovácka.

Předkolo MOL Cupu -

TJ Slovan Bzenec - ČSK Uherský Brod 1:3 (0:1)

Branky: 53. Dominik Pelikán - 79. a 88. Martin Malenovský, 13. Tomáš Lorenc

Rozhodčí: P. Mayer – Gasnárek, Budovič

Žluté karty: Zůbek, Kasala - Flasar

Diváci: 180

Bzenec: Zeman – Zůbek, Šmahaj, Mlýnek, Jamný (13. Blažek, 84. Koutský) - Houdek, Pelikán, Šebesta, Komínek, Janík – Kasala. Trenér: Dekař.

Uherský Brod: Kratochvíl – Košák (78. Mančík), Vrága, Lorenc, Nevařil – Michalec (62. Flasar), Venený, Malenovský, Šmatelka (62. Pavlíček), Jaroněk (46. Gettler) – Švrček (46. Josefík). Trenér: Onda.