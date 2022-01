Druhým odcházejícím hráčem je taktéž záložník Dominik Urbančok. Hráč se zkušenostmi ze Znojma či Blanska v klubu končí kvůli pracovním povinnostem. „Dojížděl od Vyškova, bylo to pro něj časově náročné,“ chápe důvody hráčova odchodu kouč.

Ten v zimní pauze vybíral potenciální posily, kterým dá v přípravě prostor. „Máme tady hráče na zkoušku, které chceme vidět. Můžou ukázat své kvality, ale musí nás opravdu přesvědčit,“ dodává Švantner, jenž už se stihl rozloučit s dvojicí testovaných hráčů.

Realizační tým nepřesvědčili Alexander Holec z Baníku Ostrava ani Slovák Rok Mohorko, který naposled působil v druholigovém Rohožníku. „Čekali jsme u nich větší kvalitu. Sami vycítili, že je tu velká konkurence a zkusí štěstí jinde,“ říká slovenský trenér.

Z hodonínského dorostu si do přípravy kouč vytáhl Tibora Jágera a Filipa Mazucha. „Jedná se o velmi talentované mladíky, kterým dáme v jarní části příležitost. Výhodou je, že v případě nízké vytíženosti můžou nastupovat za dorost, takže neztratí herní praxi,“ pochvaluje si první dva novice v kabině Švantner, jenž počítá i s navrátilci z hostování Jakubem Kosorinem a Václavem Raisiglem.

Otazník stále visí nad Robertem Knotkem z Ratíškovic a Richardem Svobodou z Mutěnic, kteří se dále připravují s týmem. O jejich budoucnosti se teprve rozhodne.

Na otázku, kdo zaujme po Galuškovi s Urbančokem místa v základní sestavě, trenér ještě nezná odpověď. „Víme, že nám odešla kvalita. Jednáme o příchodu dvou zkušených hráčů z vyšší soutěže. Jména si zatím nechám pro sebe. Člověk něco řekne a pak to nevyjde,“ směje se bývalý ligový brankář, který má za sebou angažmá ve Vítkovicích nebo Českých Budějovicích.

NEJLEPŠÍ STŘELEC

V únoru tomu bude rok, co do Hodonína přestoupil útočník Martin Holek. Dvaatřicetiletý forvard, jenž prošel Slováckem, Ústím nad Labem či Blanskem, přišel díky kouči Švantnerovi. „Známe se dlouho, byl hlavním iniciátorem mého přestupu. Slíbil jsem mu, že pomůžu k postupu do Moravskoslezské fotbalové ligy,“ vzpomíná na svůj příchod do klubu Holek.

Svůj slib si vzal k srdci a plní jej nad očekávání. Ve třinácti odehraných zápasech skóroval dvacetkrát a vede tabulku střelců. Pro zajímavost, druhý Fabian Matula z rezervy Zbrojovky Brno vstřelil pouze devět branek. „Podzimní část vyšla. Dařilo se hlavně týmu, z čehož pramenily mé branky,“ říká skromně útočník, který do Hodonína dojíždí z Brumova-Bylnice.

Čtyři tréninkové jednotky plus víkendový zápas. Tak vypadá klasický týden hodonínských fotbalistů. „Trénujeme skoro jako ligový mančaft. Od pondělí do středy dojíždím, čtvrtek máme volno a po pátečním tréninku většinou přespím v Hodoníně, abych nemusel před sobotním zápasem trávit hodinu a půl na cestě,“ dodává Holek.

Zimní příprava aspiranta na postup je v plném proudu. V prvním přípravném duelu Hodonín prohrál na půdě druholigového Vyškova 0:3. Středeční duel s Kroměříží kvůli rozsáhlé marodce zrušil. „Ve Vyškově se nám někteří kluci zranili, začátkem týdne další dva onemocněli. Zítra proti už Znojmu nastoupíme,“ říká Švantner.