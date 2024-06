Absolon přerůstá divizi. Těží z něj celé mužstvo, říká Páník. Zůstane ve Bzenci?

Většina hráčů, kteří přestoupí do klubů ve vyšších soutěžích, potřebují čas na aklimatizaci. To však není případ Nikoly Absolona. Hbitý ofenzivní záložník přišel do divizního Bzence v zimě ze Vnorov, kde hrál I. A třídu, a okamžitě se stal kometou soutěže. „Když k nám přišel, hned bylo poznat, že má fotbalové vlastnosti,“ řekl bzenecký kouč Bohumil Páník.

Gól Nikoly Absolona. | Video: Kryštof Neduchal

