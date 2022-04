Domácí měli od úvodní minuty míč na svých kopačkách, ale gólové příležitosti si nevypracovali. Zejména nejlepší střelec soutěže Martin Holek se do zakončení vůbec nedostal. „Vstřelil jedenadvacet branek v sezoně, soupeři se na něj připravují. Navíc s námi neabsolvoval kompletní zimní přípravu a je to na jeho výkonech znát. Ještě to asi chvíli potrvá,“ omlouval kouč zkušeného kanonýra.