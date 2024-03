Po změně stran si oba aktéři role prohodili a Absolon poslal Kasalu do samostatného úniku. Domácí kapitán se zachoval jako zkušený kanonýr a poslal míč podél vyběhnutého gólmana do branky. Hattrick pak zkompletoval v 75. minutě když si našel přízemní centr ze strany a propálil gólmana.

VIDEO: Beker na Bzenec nevyzrál. Demolici Strání řídil hattrickem Kasala

Při dojemné gólové oslavě pak ukazoval na nebe, kam poslal vítězný pozdrav zesnulému dědečkovi. „Všichni jsme věděli, že to Kasi nemá jednoduché, celou situaci jsem monitoroval. To že dal tři góly je důkaz, jaký je to perfektní kluk se správným přístupem. Vítězství určitě poslal tam nahoru dědovi,“ pravil bzenecký kouč Bohumil Páník.

Petr Kasala (vpravo) slaví svůj třetí gól do sítě Strání. Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal

Ten dvě minuty po zkompletování hattricku hrdinu duelu vystřídal. „Byli jsme domluvení, že až si řekne, půjde dolů. Myslím, že si obrovský aplaus fanoušků zasloužil,“ usmál se trenér.

Podle Kasaly si Slovan šel v utkání pro výhru. „Byli jsme na Strání takticky velmi dobře připravení. Platily na ně balony do kapsy, z toho jsme dali i góly,“ podotkl kanonýr.

Jak vnímal návrat trenéra Vladimíra Bekera, který přijel do Bzence poprvé jako soupeř? „Jeho odchod byl pro nás zklamání, ale takový je fotbal, podobné věci se stávají. Šel k mužstvu, které má ambice postupovat, přeju mu všechno nejlepší do jeho kariéry,“ dodal Kasala.