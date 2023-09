Ten završil demolici Skaštic 6:1 svým třetím gólem v devadesáté minutě. „Jsem rád, že jsem to stovku udělal hattrickem. Budu si to líp pamatovat,“ smál se hrdina.

Jeho významný úspěch s ním prožívali i spoluhráči. „Na třetí gól mi nahrál Robert Janás, hned mi říkal, že si to někde zapíše, aby se na to nezapomnělo. Určitě budu muset přinést nějaké občerstvení do kabiny,“ tušil Kasala.

Čtyřiatřicetiletý kanonýr, který v kariéře nastupoval kromě Bzence pouze za Šardice, je pro realizační tým Slovanu nepostradatelný. „Nebudeme si nic nalhávat, Kasi patří jednoznačně k našim nejlepším hráčům jak na hřišti, tak v kabině. Je to obrovský srdcař,“ netajil bzenecký kouč Vladimír Beker.

Vedení klubu Kasalu za stou branku v divizi odměnilo i dárkem. „Dostal kopačák a máme pro něj ještě nachystané překvapení,“ uvedl trenér.

Petr Kasala se raduje z branky v utkání se Skašticemi.Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal

I díky devíti trefám svého kapitána se Bzenec nachází na páté příčce tabulky. „Myslím, že se tady sešla parta dobrých kluků. Trošku jsme posílili mančaft o nové lidi, ale jsme stále jeden tým. Hodně sázíme na partu, v tom je podle mě klíč k výhrám a současnému postavení,“ tvrdil Kasala.

Zkušený útočník věří, že se jeho celku podaří současné postavení udržet. „Chceme být ve vrchní polovině tabulky, konkrétní cíl jsme si nedali. Umístění do pátého místa by bylo pěkné,“ neskrýval.

Jak dlouho bude ještě lídr mužstva trenérskému štábu divizního celku k dispozici? „Můj cíl je dohrát sezonu, dát co nejvíc branek a pak se uvidí. Po každém zápase strašně trpím, všechno mě bolí. Uvidíme podle zdraví, jak to bude dál,“ dodal Kasala.