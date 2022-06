Po zranění má člověk strach a bojí se, řekl lanžhotský kanonýr Sabler

Návrat po zranění je pro každého fotbalistu velmi náročný. Své o tom ví i lanžhotský útočník Roman Sabler, který v jarní části Moravskoslezské fotbalové divize D odehrál pouze čtyři utkání. I v nich však prokázal střelecký instinkt a vstřelil tři branky. „Když se vracíte po delším zranění do zápasu, je to hrozně těžké. Člověk má strach a bojí se chodit do soubojů naplno,“ prozradil kanonýr Sabler.

Útočník fotbalového Lanžhotu Roman Sabler. | Foto: facebook Sokol Lanžhot