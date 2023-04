Jako zlý sen. Na středeční dohrávku osmnáctého kola divize E chtějí fotbalisté Bzence rychle zapomenout. Na domácím hřišti podlehli 0:4 Přerovu, kterému nabídli dva pokutové kopy. „Dostali jsme obrovskou facku, nemůžeme se na nic vymlouvat. Podali jsme nejhorší výkon od mého nástupu na lavičku. Musím pogratulovat soupeři, který byl úplně ve všem lepší,“ zhodnotil duel bzenecký trenér Vladimír Beker.

Fotbalisté Bzence (v bílozeleném) podlehli 0:4 Přerovu. | Video: Kryštof Neduchal

I když Slovan se svým konkurentem v boji o záchranu dlouho držel nerozhodný stav, Přerov diktoval tempo hry. „Soupeř byl běhavější, důraznější, fotbalovější, což mě obrovsky překvapilo. Nevím, co se stalo, proč se nám nedařilo. Přerov chtěl daleko víc než my,“ kroutil hlavou domácí stratég.

Skóre utkání otevřel tři minuty před poločasem hostující Martin Repček. Ihned po změně stran mohl Přerov vstřelit další branku, když unikajícího hráče zastavil nedovoleným zákrokem domácí gólman Daniel Frydrych. Devatenáctiletý brankář se však blýskl skvělým zákrokem a lapil i následnou dorážku.

Zouhar vstřelil čtvrtý hattrick: V Žarošicích restartujeme fotbal, ale šlape to

Hosté se druhé branky dočkali po hodině hry, kdy Viktor Kocian proměnil podruhé v zápase nařízený pokutový kop. „První penalta byla jasná, druhá z mého pohledu nebyla, ale rozhodčí ji odpískal. Bohužel je to druhý zápas v řadě, kdy je proti nám nařízená penalta, ale tentokrát byl soupeř i tak po všech stránkách jasně lepší,“ nevymlouval se Beker.

Domácí druhá penalta položila a Přerov v rozmezí pěti minut přidal zásluhou Petra Mirvalda a Davida Kašpárka další dvě branky. „Musíme na to rychle zapomenout a poučit se z toho. Ze zápasu jsem obrovsky zklamaný. Věřím, že budeme hrát v sobotu úplně jinak,“ přál si bzenecký stratég.

Tomáš Zůbek hodnotní duel s Přerovem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Ten dal za rozhodnutého stavu příležitost všem náhradníkům. Po útočném faulu a následné žluté kartě stáhl i kapitána Petra Kasalu. „Byl to taktický záměr. Měl tmu, do třiceti vteřin by byl vyloučený,“ vysvětlil Beker střídání zkušeného forvarda.

Bzenec se po osmnácti kolech nachází se třinácti body na posledním místě tabulky. Pouze o skóre je lepší HFK Olomouc, která přijede na Hodonínsko už v sobotu, kde od čtyř hodin odpoledne propukne tvrdý boj o záchranu. „Pro nás je důležitý každý zápas. Vždycky se raduju, že jsme vyhráli, ale vzápětí nás všichni soupeři doženou. Zápas s Přerovem byl kvůli počasí odložený, kluci se dívají na tabulku, kde jsme poslední. Člověk se snaží, v předchozích zápasech jsme i přes prohry podali dobré výkony, ale pohled na tabulku je nemilosrdný. Je to pořád dokola, je to špatný,“ netajil kormidelník.

PODÍVEJTE SE: Snopek oslavil návrat výhrou. Mutěnice v derby zdolaly Ratíškovice

V hlavě má už před klíčovým duelem plán. „Určitě dojde ke změnám. Bez důrazu a podstupování osobních soubojů se hrát nedá,“ uzavřel Beker.

TJ Slovan Bzenec – 1. FC Přerov 0:4 (0:1)

Branky: 42. Repček, 60. Kocian (pen), 64. Mirvald, 69. Kašpárek.

Rozhodčí: Šimoník – Gasnárek, Vlk.

ŽK: Frydrych, Kasala, Janás – Kašpárek.

Diváci: 160.

TJ Slovan Bzenec: Frydrych – Skřivánek, Žák (46. Komínek), Zůbek (69. Knotek), Vaďura, Řezník, Šebesta (69. Čech), Pelikán (69. Bílý), Kasala (71. Yakovets), Mlýnek, Janás.