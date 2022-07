V žádném případě se nejedná pouze o hráče, kteří rozšíří kádr. Dvaadvacetiletý Žák v minulé sezoně naskočil do třinácti zápasů v dresu Hodonína, kterému pomohl k postupu do třetí ligy. Devatenáctiletý Čerňan loni odehrál čtyřiadvacet zápasů v I. A třídě, v nichž se patnáctkrát gólově prosadil. Ve stejné soutěži úřadoval také třiadvacetiletý Vaďura, který v šestadvaceti zápasech za Veselí nad Moravou nasázel dvacet branek.

Útočník Martin Vaďura.Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal

Právě Vaďura byl v hledáčku Bzence již v zimní přestávce. „Jednali jsme tenkrát už i s jeho klubem, ale Veselí v zimě vyhlásilo boj o postup do krajského přeboru, proto si ho ještě pro jarní část nechali. Předběžně jsme se domluvili, že se k nám v létě připojí. Vyšlo to, za což jsme moc rádi, protože má opravdu velkou kvalitu. Je to rychlostní typ útočníka s čichem na góly,“ netají Drozdy.

Talentovaný kanonýr zaujal v minulosti také druholigovou Líšeň a třetiligové Blansko. „V obou klubech byl dokonce na zkoušce. Odehrál tam i pár utkání, v nichž zaujal. Ale ani v jednom klubu se nedohodl, pokaždé dal přednost studijním povinnostem,“ praví bzenecký funkcionář.

Kabinu Slovanu naopak opustili Tomáš Houdek s Michalem Janíkem. „Tomáš přestoupil do Starého Města, Michal dal přednost angažmá v Rakousku. To jsou jediné dvě ztráty, žádné další změny už nenastanou, ani směrem dovnitř kádru,“ přiznává Drozdy.

Ratíškovice přivedly jedinou posilu. Kouče Zemánka těší i postup béčka do kraje

Bzenecký klub do dalšího ročníku přihlásil nově také B tým. „Máme velké množství dorostenců, kteří po přesunu z dorostu do mužů u nás skončí. Divize je pro ně velký skok, proto odcházejí do okolních klubů. Béčko doplníme o čtyři zkušenější hráče, kteří u nás v minulosti působili, ale bude to spíš naše juniorka. Trenérského postu se ujmu Josef Vajdík a Ondřej Okénka,“ odkrývá předseda klubu.

Bzenec čeká v neděli od deseti hodin dopoledne třetí přípravný duel v Osvětimanech. V sobotu 30.7. zajíždí Slovan už k předkolu Mol cupu na hřiště Rousínova.