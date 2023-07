Po výhře nad rezervou Líšně si fotbalisté Bzence poradili i se soupeřem z Moravskoslezské fotbalové ligy. Ve středečním přípravném duelu divizní celek z Hodonínska vyhrál na hřišti Blanska 3:2. „Musím říct, že přístup kluků je nadstandardní. Líbí se mi týmovost, táhneme všichni za jeden provaz,“ chválil své svěřence bzenecký lodivod Vladimír Beker.

Fotbalisté Blanska (v červeném) podlehli Bzenci 2:3. | Foto: Josef Kratochvíl

Slovan vstoupil do utkání velmi aktivně a po dvou brankách Martina Vaďury vedl po šesti minutách už 2:0. „V přípravě nacvičujeme rozehru od gólmana, která se nám zatím daří, dokonce jsme z ní dali i gól. Všichni kluci dodržují taktiku, dobře se posunují v bloku, z toho vyplynuly rychlé brejky, z nichž jsme vstřelili branky,“ těšilo zkušeného kouče.

I když po změně stran zvýšil na rozdíl tří branek Radek Komínek, Blansko se přesnými zásahy Tulajdana a Studeného vrátilo do zápasu. „Musím uznat, že Blansko má velmi kvalitní tým. Domácí hráli kombinačně velmi dobře, určitě měli větší držení míče, ale malinko mě u nich chybělo, že hráli pouze po vápno, kde všechno končilo,“ podotkl Beker.

Když bzenecká defenziva ustála závěr utkání, hosté se radovali z cenného skalpu favorita. „Valil se na nás útok za útokem, obrana si opravdu hrábla na dno. Kluci dobře dostupovali a zmenšili prostor, klobouk dolů před nimi,“ pravil spokojeně hostující kormidelní.

Ten je s letní přípravou nadmíru spokojený. „Vítězství nad třetiligovým týmem je pro Bzenec dobrá reklama. Na to, že jsme ještě před půlrokem skoro sestupovali z divize a teď jsme porazili po béčku Líšně i třetiligové Blansko, je to perfektní,“ usmál se Beker.

Smutný nebyl ani přes porážku blanenský realizační tým. „Pokud se budeme bavit o výsledku, řeknu, že jsme zaslouženě prohráli. Ale věnujeme se herním věcem, které trénujeme, s tím jsem spokojený,“ uvedl domácí trenér Jiří Vorlický pro klubový web.

Svůj názor následně vysvětlil. „Pracujeme na konkrétní herní činnosti v poslední třetině hřiště soupeře. Kluci se snažili plán plnit, ale ukázalo to, když nedohrajeme represinkové situace, jaké problémy nám to může přinést. Bzenec na to byl ideální soupeř, který hrál velmi dobře z obranného bloku,“ dodal šéf blanenské lavičky.

Blansko čeká další přípravný zápas v sobotu, kdy od deseti hodin dopoledne nastoupí v Rosicích. Bzenec ve stejný den nastoupí v generálce proti Kyjovu.

Letní příprava v klubu z Hodonínska směřuje k předkolu MOL Cupu, v němž Slovan na domácím hřišti přivítá Lanžhot. Utkání, které se mělo původně odehrát v neděli 30. července, je přeloženo už na pátek 28. července od pěti hodin odpoledne. „Strašně se na ten zápas těšíme. Vím, že nás čeká těžký soupeř, ale nikoho se nebojíme,“ burcoval Beker.

FK Blansko – TJ Slovan Bzenec 2:3 (0:2)

Branky: 52. Tulajdan (pen.), 81. Studený - 5. a 6. Vaďura, 46. Komínek.

Rozhodčí: Machorek - Burgr, Ježek.

FK Blansko: Nešetřil - Chyla, Černý, Kamenský, Porč - Holman – Jambor, Sedlák, Smrčka, Rajčinec – Tulajdan. Střídali: Kocůrek, Psota, Partl, Studený, Šíp.

TJ Slovan Bzenec: Frydrych - Janas, Mlýnek, Pelikán, Bílý - Crhan, Žák, Bartoň, Zůbek - Kasala, Vaďura. Střídali: Komínek, Kuchař, Řezník, Káňa, Hromek, Mezihorák.