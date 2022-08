Vše podstatné v prvním poločase se odehrálo těsně před odchodem do kabin. Nejprve uviděl ve 44. minutě bzenecký Lukáš Mlýnek červenou kartu, o dvě minuty později otevřel skóre utkání domácí útočník Martin Vaďura. Třiadvacetiletý forvard se trefil poprvé v soutěžním utkání po letním příchodu z Veselí nad Moravou. „Očekávali jsme trošku lehčí utkání. Uznávám, že je tu skvělé hřiště a domácí nejsou žádní otloukánci. Hráli útočný fotbal a my jsme první poločas zaspali. Pořád si zvykáme na vyšší soutěž,“ vysvětlil hostující kapitán Pavel Krajča.

Přestože čekal bzenecké fotbalisty druhý poločas v oslabení, k žádným hráčským změnám nedošlo. „Zatáhli jsme pouze Dominika Pelikána na stopera a hráli 4-4-1,“ objasnil Dekař.

Obraz hry se ve druhém dějství jasně změnil. Míč na kopačkách měl Baťov a Bzenec hrozil ojediněle z brejků a standardních situací. „Odcházely nám síly. Myslím, že kdybychom hráli v plném počtu, dáme další branky. Útočnou fázi máme výbornou, bohužel neproměňujeme šance,“ prozradil domácí kapitán Petr Kasala.

Ten ocenil i slušnou diváckou kulisu. První domácí utkání v nové sezoně si nenechalo ujít 360 diváků. „Vždycky se hraje dobře, když přijde víc fanoušků. Bohužel taková návštěva u nás není pravidelná, ve Bzenci je o víkendu pouť, proto přišlo tolik lidí. Přál bych si, aby podobná kulisa chodila častěji,“ netajil domácí kanonýr.

Fanoušci SK Baťov.Zdroj: Deník/Kryštof NeduchalDíky početnému fanklubu se jako domácí mohli spíš cítit fotbalisté Baťova. Na dýmovnice, bubny a neustálé povzbuzování na divizních utkáních zřídkakdy narazíte. Ne všechno jejich počínání bylo však v rámci pravidel. Proto musel hlavní rozhodčí dokonce utkání přerušit a zasahovali místní pořadatelé.

Početní výhodu Baťov využil v 78. minutě, když domácího gólmana prostřelil kapitán Krajča. Přestože šli hosté šest minut před koncem také do deseti, ani po vyloučení Pavla Bršlici se obraz hry nezměnil. Naopak střídající Jan Gojš tvrdou ranou zařídil obrat zápasu a hosté si za výhru 2:1 odvezli všechny tři body. „Chceme v nové sezoně skončit výš než v minulé. Pokud budeme pokračovat v podobných výkonech, tak se nám to nepovede,“ pravil smutně třiatřicetiletý Kasala.

Po dvou odehraných kolech tak mají Bzenečtí nadále nula bodů. „Je to komplikace. Dvě porážky, sedm inkasovaných branek, to je přímo hrůza. Ale na defenzivu se v tréninku nijak zaměřovat nebudeme, normálně jedeme dál. Ti kluci to buď umí, anebo neumí, bohužel musím říct, že zatím neumí,“ dodal Dekař.

TJ Slovan Bzenec – SK Baťov 1:2 (1:0)

Branky: 45+1. Vaďura – 78. Krajča, 90+1. Gojš

Rozhodčí: Vlk – Štipčák, Zelený

ŽK: 90. Kasala – 56. A Bršlica, 75. a 84. P. Bršlica, 90. Kopecký

ČK: 44. Mlýnek – 84. P. Bršlica

Diváci: 360

TJ Slovan Bzenec: Zeman – Čech, Žák, Knotek, Zůbek, Vaďura (82. Komínek), Pelikán, Kasala, Mlýnek, Linek, Janás

SK Baťov: Vitásek – P. Bršlica, Zapletal, Krajča, Skyba (46. Bína), Sotolář (82. Kozubík), Žáček (68. Gojš), Ondráš (82. Kopecký), A. Bršlica (68. Kadlec), Kašík, Šiška