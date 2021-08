„Fotbal hrajeme, abychom si dávali ty nejvyšší cíle. Před dvěma roky jsme vyhlásili boj o postup a od té doby se soutěž nedohrála. U nás se ale nic nemění, o postup se pokusíme i do třetice,“ říká hodonínský trenér Pavol Švantner před utkáním, které začíná v pět hodin odpoledne na stadionu v Lanžhotu.

V prvním jihomoravském derby se týmy střetly v předkole Mol Cupu. V tom byl úspěšnější Hodonín, který domácí přehrál 2:1. „Lanžhot je zkušený tým, který považujeme za jeden z nejlepších v divizi. V prvním zápase nám hrálo do karet, že jsme byli sehranější a kompaktnější, protože soupeři chyběli nějací hráči. Teď to ale bude úplně jiné utkání. Lanžhot kádr doplnil o kvalitní hráče, bude to vyrovnaný a těžký boj,“ doplňuje čtyřiapadesátiletý kouč.

Lanžhot strádal v posledním vzájemném zápase především kvůli oslabené defenzivě, kterou musel nakonec doplnit i samotný trenér Hílek. „Chybět nám bude klíčový hráč Mikoušek, který se zranil a musíme se bez něj nejméně čtyři týdny obejít. Naopak ale přibude Milota, který byl minule na dovolené a v neděli bude naší hlavní posilou. Věřím, že tentokrát už budeme Hodonínu vyrovnanějším soupeřem,“ líčí manažer Lanžhotu Jiří Bartoš.

Takřka s novým kádrem chce klub v letošní sezoně navázat na třetí místo, které minulý rok, i když v neúplné tabulce, v divizi D obsadil. „Mužstvo je v podstatě celé nové, protože nám skončilo osm hráčů i s trenérem, což je velký zásah. O týmu jsem ale přesvědčený a do budoucna věřím tomu, že se nám podaří postoupit. Určitě neříkám, že to bude letos, ale věřím, že jednou to ještě vyjde,“ přeje si Bartoš.

Žhavějším favoritem na postup do třetí ligy je však Hodonín, který byl před předčasným ukončením loňské soutěže o pouhý bod za vedoucí Velkou Bíteší. Zda je schopen konkurovat týmu z vyšší soutěže, si kádr ověří hned tři dny po startu divize, když v prvním kole Mol Cupu vyzve Vyškov. „Konfrontace s druholigovým týmem je pro nás výzvou, ve které se popereme o co nejlepší výsledek. Primární je teď pro nás ale utkání s Lanžhotem, pohár je spíš soutěž navíc,“ popisuje priority Hodonína Švantner.

ELIŠKA NOVÁKOVÁ