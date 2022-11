Přátelství s masérem i velká výzva. Beker chce se Bzencem do středu tabulky

Má jednoznačný cíl, dostat mužstvo ze sestupových vod. Začátkem října nahradil Vladimír Beker odvolaného kouče Jiřího Dekaře na lavičce fotbalistů divizního Bzence. Do zbývajících třech podzimních kol stanovil nový trenér jasný cíl. „Musíme uhrát co nejvíc bodů. V neděli jedeme do Šumperka rozhodně pro body. Vrátili se nám po zranění klíčoví hráči, mančaft je dobře nabuzen. V žádném případě tam nesmíme ztratit. Kvalita týmu má na úplně jiné postavení v tabulce, měli bychom se pohybovat v klidném středu,“ zdůraznil Beker v rozhovoru pro Deník.

Nový bzenecký kouč Vladimír Beker. | Foto: Deník/Libor Kopl