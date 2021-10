Klání rozhodla jediná branka hostujícího Jakuba Coufala z prvního poločasu. „Zápas nám nevyšel. Soupeř hrál organizovaně a jednoduše. Přijeli bránit, spíš bořit než tvořit a to jim vyšlo. Udělali jsme v první půli nějaké chyby a oni nás potrestali,“ okomentoval duel trenér brněnské rezervy Martin Maša.

Jeho svěřence zradila hlavně špatná koncovka. „Měli jsme čtyři stoprocentní šance, ale žádnou neproměnili. Zkrátka nám to nelepilo a nesedlo po střelecké stránce. Někdy to tak je, že i kdybyste na hřišti byli do půlnoci, gól zkrátka nedáte. O nic dlouhodobějšího nejde,“ prohlásil kouč.

Vyrovnat nezvládl ani ve formě hrající forvard Lukáš Rogožan, jenž si před týdnem odbyl premiéru v prvním týmu a den před zápasem rezervy se opět ukázal i na druholigové scéně proti Třinci.

„Je to jedině dobře. Juniorka je od toho, aby hráče aklimatizovala na dospělý fotbal. Rogy na sobě pracuje, jeho výkony u nás byly nadprůměrné a tak dostal odměnu. Je jen na něm, jakou kvalitu trenérům A týmu ukáže a zda zůstane natrvalo. Musí nasbírat zkušenosti, není to tak, že by najednou hrál první housle za áčko. Zatím, pokud nemá herní vytížení, nastupuje s námi,“ sdělil.

Talentovaný sbor ze Srbské po prohře na špici tabulky vystřídali konkurenti z Hodonína s náskokem dvou bodů. „Kluci byli zklamaní, tak to bývá. Všichni jsou mladí, většina hraje teprve první sezonu proti mužům a musí nasbírat zkušenosti. K tomu patří i porážky. Potřebujeme se z toho oklepat, série nám skončila a začínáme znovu. Svět se nezboří, na podzim nás čeká ještě jeden zápas a pak dlouhá zima, kdy se nachystáme na jaro,“ dodal bývalý lodivod Blanska či Ráječka.

Mladí Brňané si v soutěži vedou dobře, ale fotbal v divizi jim vždy nesedí. „Není to tak, že by nás někdo přeběhal, kondičně jsme na tom dobře, ale největší problém je přepnout do dospělého fotbalu. V dorostu je vše fotbalovější, mančafty chtějí hrát. Tady jsou celky, co jdou na hřiště vyloženě jen bořit a to je těžší,“ poznamenal Maša.

Tým také často čelí mohutnějším soupeřům. „Když dojde na souboj v dorostu, je to osmnáctiletý kluk s osmnáctiletým, vesměs stejná váhová kategorie. Tady se někdy do soubojů chodí hůř proti těžším a zkušenějším hráčům. Nevyhýbáme se jim, ale občas víme, že k nim dojít nemusí a budeme na tom líp. Proto je důležité mít kvalitní první a druhý dotek,“ uzavřel trenér, jenž juniorce vládne od loňského léta.

Zbrojovka Brno B - Havlíčkův Brod 0:1 (0:1)

Branky: 36. Coufal.

Rozhodčí: Brázdil - Řezníček, Hovorka.

Žluté karty: 35. Greneš, 64. Peška - 27. Konrád, 61. Fikar, 74. Dejl, 81. Žila, 90+4. Cakl.

Zbrojovka B: Formánek - Konečný (31. Němec), Peška, Bílý (46. Vyletel), Gerneš, Kamenský, Purrini (78. Kokorský), Rogožan (88. Banda), Matula (C), Lacík (78. Kohoutek), Sedlák.

Havlíčkův Brod: Konrád - Novák, Dejl, Turek (C), Cakl, Trinh (65. Hloušek), Kučera, Bajer, Fikar (88. Peca), Coufal (88. Karlík), Bouma (65. Žila, 93. Šilhart).

JAROSLAV GALBA