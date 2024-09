pracovník/ce úklidu - poloviční úvazek Hledáme pracovnici na úklid do Rohatce, poloviční úvazek 4 hodiny denně. Co u nás budete dělat: úklid kanceláří a úklid jedné domácnosti. Požadavky: pracovitost, spolehlivost, samostatnost. Co nabízíme: práce na pracovní smlouvu, po roce prodloužení smlouvy, dlouhodobá spolupráce, pravidelná mzda, prémie za dobře odvedenou práci, práce s profesionálními přístroji a přípravky. Prémie za dobře odvedenou práci, možnost nákupu čistících prostředků za zvýhodněné ceny. Pro domluvení osobní schůzky nejdříve telefonický nebo e-mailový kontakt (Po - Pá od 8:00 do 13:00 hod). 10 500 Kč

Detail nabízené práce