Nedarovali si ani metr. Fotbalové derby 18. kola divize E mezi Bzencem a Stráním nabídlo atraktivní podívanou plnou soubojů, pohledných akcí i emocí. Favorizované Strání, které od zimy vede bývalý bzenecký kouč Vladimír Beker, nakonec kousalo debakl 0:4. „Výhra v derby je pro nás velké povzbuzení, ale i závazek. Dál jsme pokorní a chceme vyhrát každé utkání. Myslím, že máme výbornou partu, která drží při sobě,“ řekl bzenecký trenér Bohumil Páník.

Bzenečtí fotbalisté (v zeleném) porazili 4:0 Strání. | Video: Kryštof Neduchal

Silný příběh v sobotu napsal domácí kapitán Petr Kasala, kterému při minulém utkání v Holešově zemřel dědeček. Klíčový hráč Slovanu byl hvězdou zápasu, když vstřelil tři branky a další připravil pro Nikolu Absolona. „Všichni jsme věděli, že to Kasi nemá jednoduché, celou situaci jsem monitoroval. To že dal tři góly je důkaz, jaký je to perfektní kluk se správným přístupem. Vítězství určitě poslal tam nahoru dědovi,“ pravil domácí lodivod.

Ten byl spokojen nejenom se ziskem tří bodů, ale také s předvedenou hrou jeho mužstva. „Vstřelili jsme nádherné góly, které nebyly náhodné. Hráči přesně věděli, co hrají. Tak jsme se na to připravovali,“ prozradil Páník.

Nikola Absolon hodnotí duel se Stráním

Výkon obou celků byl na divizi nadstandardní a diváci se rozhodně bavili. „Už minulý týden v Holešově mělo utkání vynikající parametry. Měl jsem tam spoustu přátel, kteří mi tvrdili, že takový zápas v divizi ještě neviděli. Jsem rád, že jsme v tom pokračovali i se Stráním,“ těšilo bývalého kouče Zlína, Baníku Ostrava či Karviné.

Naopak jeho protějšek, který přijel do Bzence poprvé jako soupeř, měl po utkání ke spokojenosti daleko. „Pocity jsou samozřejmě špatné, dostali jsme facku. Bzenec vyhrál zaslouženě, byl dobře nachystaný, určitě měl velkou motivaci. Kasi předvedl skvělý výkon, byl muž zápasu. Domácím k výkonu gratuluju,“ uvedl hostující stratég Beker.

Vladimír Beker hodnotí duel ve Bzenci

Kormidelníka ambiciózního celku nečekalo ve Bzenci po jeho zimním odchodu k rivalovi žádné vřelé přivítání. „Pokud se chce člověk posunout, musí to ustát. Na sociálních sítích něco proběhlo, ale jde to mimo mě. Chtěli jsme si to rozdat na hřišti, škoda, že jsme nedali první gól, vypadalo by to jinak,“ krčil rameny.

Prohra 0:4 podle jeho slov lídra tabulky nepoloží. „Z porážky se musíme poučit. Něco si k tomu na tréninku řekneme, ale nebudeme z toho dělat vědu. Pořád máme ambice postoupit, dáme do toho všechno,“ hlásil Beker.

Luboš Miklovič hodnotí duel ve Bzenci

Kulisu, kterou ve Bzenci vytvořilo 640 diváků, si aktéři na hrací ploše užívali. „Taková návštěva je krásná, přijela i spousta lidí ze Strání. O tom je fotbal,“ usmál se hostující kouč.

Jeho svěřenci, kteří i nadále zůstávají s dvaačtyřiceti body na prvním místě, chtějí porážku odčinit už v příštím kole, kdy v neděli od tří hodin odpoledne hostí Rýmařov. Čtvrtý Slovan, který na lídra ztrácí sedm bodů, se představí už o den dříve ve Šternberku. Zápas devatenáctého kola má výkop ve tři hodiny odpoledne.

Kasala se neubránil se slzám: Vítězství věnuju dědovi