Jednostranná záležitost. Fotbalisté Bzence si v generálce na jarní část divize E s chutí zastříleli. Svému soupeři z Mutěnic v sobotním dopoledni nadělili hned deset branek. „Dát deset gólů se nepodaří každý den, ale trošku mě mrzí dva rychlé góly, které jsme hned po sobě inkasovali,“ zhodnotil výhru bzenecký kouč Bohumil Páník.

Parádní gól bzeneckého Roberta Janáse z přímého kopu. | Video: Kryštof Neduchal

Ten děkoval místní funkcionářům, kteří připravili po zimní pauze výborně hrací plochu. „V pátek už jsme poprvé trénovali na trávě a chtěli na ní odehrát i generálku. Díky úsilí všem, kteří se o to zasloužili, se nám to povedlo, za což jsem moc rád, protože je to úplně něco jiného než umělka,“ netajil zkušený stratég.

I přes drtivé vítězství má podle něj Slovan na čem pracovat. „Soupeř pohrozil a ukázal nám, kde jsme málo odolní. Na druhou stranu spousta věcí se nám na hřišti povedla,“ podotkl Páník.

Jeho družstvo nerozhodila ani početná marodka. „Měli jsme jen jednoho náhradníka, ostatní byli nemocní. Sestava se nám ale rýsuje, těší mě útočná fáze, která je produktivní,“ zdůraznil.

Nikola Absolon hodnotí duel s Mutěnicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Naopak jeho protějšek neměl po závěrečném hvizdu důvod k radosti. „Očekávali jsme, že Bzenec bude náš nejlepší soupeř v přípravě, což se potvrdilo. Měl jsem informace, jak hrál proti Hodonínu, musím uznat, že je úplně někde jinde,“ řekl mutěnický lodivod Jaroslav Munzar.

Vítězství Bzence bylo podle něj zcela zasloužené. „Pro nás aspoň ponaučení především do obrané fáze. Přestože dáváme v přípravě góly, hrozně moc taky inkasujeme,“ všiml si.

Marcel Čepil hodnotí duel se Bzencem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Zatímco Bzenec v sobotu hostí od půl třetí odpoledne v prvním jarním soutěžním duelu Všechovice, Mutěnice čeká teprve generálka s Hroznovou Lhotou. „Zatím jsme sestavu pořád točili, ale příští týden už nastoupíme v totožné sestavě jako do prvního mistráku,“ hlásil Munzar.

Ten postrádal ve Bzenci obránce Tomáše Jungwirtha, naopak znovu naskočil testovaný záložník Jindřich Nedvědický z Milotic. „Stále jednáme, příští týden se rozhodne. Jindra by chtěl hrát u nás, tak snad to dopadne,“ přál si kormidelník.

Gól Nikoly Absolona

Zdroj: Kryštof Neduchal