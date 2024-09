Byl to šlágr D skupiny 4. Moravskoslezské fotbalové ligy, v němž na sebe narazily dva celky, které patří ke špičce soutěže. Po sobotním duelu osmého kola se radovaly Hranice, které ve Bzenci zvítězily 2:1. Domácí byli hodně nespokojení s výkonem rozhodčího, který za protesty vyloučil trenéra Bohumila Páníka i s asistentem. „Rozhodčí neodpískali tři penalty. Za mě by se to nemělo stávat nikde, akorát to ničí fotbal nám i fanouškům. Je to ostuda,“ řekl po utkání bzenecký gólman Daniel Frydrych.

Hranice vstoupily do utkání velmi aktivně a v jedenácté minutě se po brance Adama Jasenského ujaly vedení. „Mrzí mě, že jsme po vstřeleném gólu přestali hrát. Soupeř pak převzal otěže, navíc se nám zranil hráč, museli jsme to trošku přeskupit, aby toho nebylo málo, pak jsme museli střídat dalšího zraněného,“ pravil hranický trenér a někdejší prvoligový fotbalista Miroslav Matušovič.

Slovan se po pomalejším rozjezdu dostal do hry a několikrát vážně zahrozil. Domácí se v první půli dožadovali hned třikrát po faulech v pokutovém území penalty, ale sudí Jan Vařacha ani jednu z nich neodpískal.

Miroslav Matušovič hodnotí zápas ve Bzenci

Miroslav Matušovič hodnotí duel ve Bzenci. | Video: Kryštof Neduchal

To při odchodu do poločasové přestávky okomentoval domácí stratég Páník, který nechápal neodpískané penalty. Rozhodčí bývalého kouče Baníku Ostrava či Zlína i s jeho asistentem Liborem Škodíkem po dvou žlutých kartách vyloučil. „Myslím, že to bylo trošičku zbytečně hektické, měl se hrát víc fotbal, než to co se potom dělo. Pro nás jsou to důležité body z venkovního prostředí,“ těšilo Matušoviče.

Bzenci se tři minuty po změně stran povedlo Danielem Bílým srovnat, ale Hranicím vrátil vedení o devět minut později po rychlém brejku Lateef Olayemi Olawunmi. „Bylo to náročné, ale za předvedený výkon se rozhodně nemusíme stydět. Kromě prvních patnácti minut jsme podali jeden z nejlepších výkonů,“ tvrdil bzenecký brankář Frydrych.

Daniel Frydrych hodnotí zápas s Hranicemi

Daniel Frydrych po utkání s Hranicemi. | Video: Kryštof Neduchal

Trefa ze sedmapadesáté minuty byla nakonec vítězná a Hranice slavily zisk tří bodů za výhru 2:1. „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, byl to těžký zápas. Bzenec je kvalitní soupeř s kvalitním trenérem. Klukům musím za výhru moc poděkovat,“ dodal Matušovič.

Jeho svěřencům patří se třinácti body třetí místo, navíc mají oproti ostatním ještě zápas k dobru. Bzenec klesl s dvanácti body na šestou příčku a v příštím kole jej čeká v neděli od půl čtvrté odpoledne duel na hřišti Šumperku.