Funkcionář Slovanu a asistent hlavního trenéra dostal mužstvo na starost po dobu Páníkovy nepřítomnosti. Bývalý stratég Zlína či Baníku Ostrava podstoupil v týdnu před utkáním plánovanou operaci. „Chci být optimista a doufám, že to bude jen na tři týdny, ale těžko se to odhaduje. Věřím, že jakmile to půjde, trenér se okamžitě vrátí. Cítím, že má velký zájem,“ netajil asistent.

Přestože veškerá rozhodnutí zůstala na Škodíkovi, Páník zápas pečlivě online sledoval. „Nad rozestavením jsme spolu před zápasem diskutovali. V poločase s ním dokonce volal trenér brankářů Roman Pelíšek. Měl k vývoji utkání stejné poznatky, které jsem říkal v poločase klukům v kabině,“ prozradil Škodík.

Po zápase pak hráči svému kouči poslali vítěznou zdravici. „Natočili jsme mu naše oslavné rituály z kabiny. Byl za to moc rád,“ uvedl asistent.

Pro něho nebyl problém vést mužstvo z pozice zaskakujícího hlavního lodivoda. „Kluky dobře znám, mužstvo jsem vlastně v rozmezí několika let takhle skládal dohromady. Pro mě to nebylo náročné, navíc patnáct roků jsem ve Bzenci trénoval. Za dva měsíce jsem poznal i styl trénování kouče Páníka, věděl jsem, že tato situace nastane,“ podotkl Škodík.

Tři sta šedesát diváků si na úvodní branku počkalo až do sedmdesáté minuty, kdy skóre utkání otevřel domácí kapitán Petr Kasala. „V prvním poločase se nám nepodařilo dohrát několik dobře rozjetých akcí. Byl to festival zahozených šancí. Oproti poslednímu domácímu zápasu se Stráním, kdy jsme měli vysokou produktivitu, jsme se tentokrát trápili,“ tvrdil bzenecký funkcionář.

Vzápětí zvýšil na rozdíl dvou branek Lukáš Mlýnek a v nastavení pečetil výhru 3:0 Nikola Absolon. Aktivní ofenzivní záložník se trefil už ve třetím utkání v řadě. „O Nikolu jsme měli zájem už před rokem, ale tehdy se chtěl vrátit domů do Vnorov. Moc si vážíme, že se v zimě ozval a projevil zájem jít do Bzence. Svou kvalitu prokazuje v divizních utkáních a náš herní styl mu svědčí. Doufám, že získá ještě větší motivaci do fotbalu a nemusí to být u nás jeho konečná,“ přál si Škodík.

Slovanu patří s devětatřiceti body třetí místo a na vedoucí Strání ztrácí jen sedm bodů. V dalším kole se Bzenec představí v sobotu od půl čtvrté odpoledne na hřišti Nových Sadů.