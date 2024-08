Napotřetí to vyšlo. Bzenečtí fotbalisté v páteční předehrávce třetího kola 4. Moravskoslezské ligy slavili premiérový tříbodový zisk v novém ročníku. Po dvou smolných prohrách si jasně poradili s Valašským Meziříčím, které porazili 3:0. „Z mentálního hlediska to pro nás bylo těžké utkání, dvakrát po sobě jsme ztratili vyhrané zápasy, pak mají hráči obavy. Náš cíl byl nedostat gól, což se nám podařilo,“ zhodnotil výhru bzenecký trenér Bohumil Páník.

Po opatrném úvodu převzal iniciativu zápasu Slovan a těsně před odchodem do kabin se radoval z první branky, kdy pokutový kop proměnil kapitán Petr Kasala. „Začátek byl vyrovnaný, ale od dvacáté minuty začal být Bzenec lepší. Když už jsem věřil, že to dohrajeme do poločasu, tak jsme udělali velkou chybu. Stopeři se nedomluvili a byla z toho penalta,“ pravil hostující kouč Pavel Hajný.

Domácí kanonýr se zaskvěl i po změně stran, když v šestapadesáté minut zvýšil vedení na 2:0. „Znovu to byla banální chyba. Je fakt, že nám chybí stoper, kluci spolu hráli poprvé,“ vysvětlil šéf meziříčské lavičky.

Jeho svěřenci se nevzdali a rychlými přechody do útoku se snažili o zvrat. „I když jsme domácí přehrávali, tak jsme si vyloženou šanci nevytvořili. Nakonec jsme byli potrestáni ještě třetím gólem,“ netajil Hajný.

Vítězství 3:0 dokonal svým premiérovým gólem v bzeneckém dresu střídající útočník Marek Pelikán. „Je to mladý kluk, dobře pracuje. Umí se najít ve vápně, na první tyči, v zápase to zúročil. Myslím, že mu vstřelená branka ještě pomůže,“ řekl Páník na adresu nové letní posily.

Marek Pelikán hodnotí duel s Valašským Meziříčím. | Video: Kryštof Neduchal

Zatímco hosté se ani jednou neprosadili, Bzenec nabídl téměř třem stovkám diváků tři pohledné brankové příležitosti. „Nahoru hrát umíme, věděl jsem, že nějaký gól dáme,“ podotkl domácí kormidelník.

Jeho protějšek výkon Slovanu po utkání ocenil. „Bylo to vyrovnané utkání, ale Bzenec byl produktivnější a vyhrál zaslouženě,“ uznal Hajný.

Bzenec čeká další zápas už v úterý, kdy od půl šesté večer hostí v MOL Cupu třetiligový Hodonín. „Bude to určitě pěkné derby. Nejsme favorit utkání, ale věřím v bojovnost týmu. Pokud budeme dobře pracovat, můžeme i postoupit,“ hlásil Páník.