Ten kvůli bezpečnosti zápasu Mol Cupu, o který je velký zájem, nemůže pustit na stadion víc než dva tisíce diváků. „Máme to stejné jako v Kuřimi, kam přijede Slovácko,“ prozradili bzenečtí funkcionáři.

Pro diváky klub připravuje speciální tombolu a posilní i stánky s občerstvením. „Hlavní cena bude sprchový kout. S občerstvením budou připraveny hned čtyři stánky, kde si diváci zakoupí pivo, limo či klobásy,“ uvedl bývalý předseda klubu Luboš Drozdy, který pomáhá s organizací.

Fanoušci si mohou vstupenky objednávat už od soboty na telefonním čísle 731226644 formou SMS. Předprodej přímo na bzeneckém stadionu bude ve čtvrtek 21. září od tří hodin odpoledne do šesti, v pondělí 23. září od pěti hodin odpoledne do sedmi a ve čtvrtek 26. září od pěti hodin odpoledne do sedmi.

Muži zaplatí za vstupenku v předprodeji 100 korun, ženy 50. V den zápasu bude stát lístek pro muže 150 korun, pro ženy 100. Děti mají vstup na utkání zdarma.

Domácí fanoušky představitelé Slovanu prosí, aby přišli na zápas oblečení v zelenobílých barvách.