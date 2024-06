Odložený zápas Bzenec nerozhodil. V Rýmařově jasně dominoval a je druhý

Třetí výhra v řadě. Fotbalisté Bzence si na utkání osmadvacátého kola divize E počkali až do středy. Sobotní duel v Rýmařově byl kvůli nezpůsobilé hrací ploše odložen, ale ani to hráče Slovanu nezastavilo a zvítězili 4:0. „Když dlouho nehrajete, je to vždycky nepříjemné. Po předzápasovém tréninku jsem měl trošku obavy, kluci se déle rozdýchávali, chyběla nám herní praxe," řekl bzenecký kouč Bohumil Páník.