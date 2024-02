Bzenečtí fotbalisté si s chutí zastříleli. Ve svém druhém utkání zimní přípravy porazili v sobotu vysoko 7:0 na umělé trávě v Pohořelicích tamní Sokol. „Líbilo se mi, že kluci pochopili, co jsme dělali v týdnu. Spousta věcí byla udělaná v zápase podle určitých šablon,“ hodnotil výhru bzenecký kouč Bohumil Páník.

Bzenečtí fotbalisté (v bílozeleném) porazili 7:0 Pohořelice. | Foto: Jaroslav Kicl

Slovan hodil za hlavu porážku 1:5 od Lanžhota z prvního přípravného duelu a na hřišti účastníka krajského přeboru si napravil reputaci. „Byl to hlavně jiný soupeř. Pro nás to s Lanžhotem byla velká škola, pro defenzivu i chování na hřišti. Teď jsme hráli se soupeřem, proti kterému jsme vyzkoušeli postupný útok a podobné věci. Celý týden jsme se na to zaměřili,“ netajil lodivod.

Hattrickem se blýskl Radek Komínek, po dvou brankách přidali Robert Janás a testovaný Nikola Absolon. „Nepřeceňujeme to, spíš se musíme soustředit na utkání s Hodonínem nebo béčkem Slovácka. To budou těžcí soupeři, kteří nás zatíží do defenzivy. V Pohořelicích to bylo utkání o ofenzivním pojetí, s čímž si mužstvo velmi dobře poradilo,“ těšilo Páníka.

Jeho svěřenci odehrají další přípravný zápas v sobotu od deseti hodin dopoledne na hřišti Sparty Brno.