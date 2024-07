Ten byl i přes těsnou porážku s utkáním spokojený. „Soupeř přijel s dvaceti zkušenými hráči. Výsledek je sice 0:1, ale taky jsme měli gólové příležitosti. Pokud to postavíme naplno, můžeme i tak zdatnému soupeři konkurovat. Alespoň už víme, jakým způsobem máme pracovat,“ podotkl.

V sestavě Bzence už chyběl stoper Adam Skřivánek, který se neplánovaně vrátil do Ratíškovic. „Máme tady nějaké nové hráče na zkoušku, ale ještě nechci veřejně jmenovat,“ pravil Páník.

Slovan čeká příští zápas v sobotu od půl šesté večer, kdy na domácím hřišti v předkole MOL Cupu hostí Lanžhot. „Lanžhotu sice odešlo několik hráčů, ale vždycky to nějak dokáže poskládat. Mají spoustu hráčů ze Slovenska, kteří mají úroveň druhé, třetí ligy. Pro nás to bude výborná příprava do soutěže,“ tvrdil zkušený kormidelník.

Co říká Páník na možnost mimořádného postupu do třetí ligy, pokud by Znojmo do soutěže nenastoupilo? „Prozatím nemáme žádné zprávy, nic není dořešeno,“ prozradil.