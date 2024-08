Jako kostlivec ve skříni jsou pro bzenecké fotbalisty v nové sezoně závěry zápasů. Stejně jako v úvodním kole s Holešovem přišel Slovan o dvougólové vedení i v sobotu ve Vsetíně, kde ještě v 86. minutě vedl 3:1. Valaši však třemi trefami v závěru otočili utkání a radovali se z výhry 4:3. „Myslel jsem si, že takové utkání zažiju jen jednou v životě, ale bylo to úplně stejné jako minulý týden,“ nechápal bzenecký kouč Bohumil Páník.

Ten ve své bohaté trenérské kariéře podobný kolaps, který se zopakuje dvakrát po sobě, ještě nezažil. „Hráči si musí uvědomit, že fotbal i někdy bolí,“ tvrdil.

Páníkovi svěřenci přitom po poločase po brance Nikoly Absolona vedli, po změně stran navíc přidal další dvě trefy Tomáš Zůbek. „Vedli jsme, diktovali tempo zápasu, jenomže odolnost hráčů v defenzivě byla malá, nechodili vůbec do soubojů,“ všiml si Páník.

Domácí pak bzenecké chyby trestali. Nejprve v třiašedesáté minutě snížil Vít Mlýnek, stejný hráč přidal v šestaosmdesáté minutě kontaktní gól na 2:3 a Vsetín najednou ožil.

V devadesáté minutě srovnal Clement Chukwudozie Malachy a ve třetí minutě nastavení dokonal famózní obrat David Dulík. „V dané situaci by i bod byl pro nás super, ale koncovku jsme neskutečně zvládli. Samozřejmě jsme měli i kus štěstí, kterému jsme šli ale naproti. Zato pro soupeře je to obrovská rána, během týdne to prožívá už podruhé. Já jsem rád, že jsme byli odměnění za píli a práci v tréninku i v utkání,“ pravil spokojeně vsetínský trenér Lukáš Pazdera.

Naopak hostující kormidelník připustil změny v sestavě na příští zápas. „Musíme do toho sáhnout a dát tam typy hráčů, kteří na hřišti neuhnou. Dopředu hrát umíme, ale máme problémy v obraně,“ zdůraznil Páník.

Pouze první poločas odehrál hostující kapitán Petr Kasala, kterého nadále limituje zranění. „Ten kluk pro to udělá všechno. Vyšel, odehrál poločas, v němž se odevzdal, tak jak to umí. Ale mladý Pelikán, který ho nahradil, se mi líbil. Byl důrazný, silný v osobních soubojích. Je to pro nás zajímavá devítka,“ dodal.

Bzenec tak po dvou kolech stále čeká na první body v novém ročníku E skupiny čtvrté Moravskoslezské ligy. V dalším kole se Slovan představí už v pátek, kdy od pěti hodin odpoledne přivítá Valašské Meziříčí.