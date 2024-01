První zápas, první gól. Vymění Kozel Slovácko za Bzenec?

Gólová premiéra. Hned v prvním přípravném zápase v dresu Bzence se prosadil. Mladý fotbalový záložník Štěpán Kozel, který přišel do celku z Hodonínska na testy ze Slovácka, vsítil jedinou branku svého mužstva. Slovan v neděli podlehl Lanžhotu 1:5. „Soupeř v utkání dominoval, byl lepší na míči. Bránili jsme a čekali na příležitost, pouze jednou se to podařilo dotáhnout do gólu,“ řekl dvacetiletý Kozel.

Fotbalisté Bzence (v bílozeleném) podlehli v přípravě Lanžhotu 1:5. | Video: Kryštof Neduchal

Rodák ze Zlína prošel mládežnickými kategoriemi ve Slovácku, kde odehrál největší část své kariéry. Pouze předloni na podzim půlroku hostoval ve Vsetíně, od té doby byl členem třetiligové rezervy týmu z Uherského Hradiště. „Slovácko spolupracuje se Bzencem. Přišel jsem sem na přípravu a uvidíme, jak to dopadne,“ nechtěl předbíhat mladý fotbalista. Ten v kabině potkal několik bývalých spoluhráčů. „Jsou tady kluci, se nimiž jsem ve Slovácku hrál, Nikola Absolon, Lukáš Řezník nebo Robert Janás,“ jmenoval Kozel známé tváře. VIDEO: Páníkova premiéra. Bzenec podlehl Lanžhotu, trefil se nováček Podle jeho slov si úvodní týdny zimní přípravy ve Bzenci užívá, velký podíl na tom má i zkušený kouč Bohumil Páník. „Je to super, skvělá zkušenost. Už jen to, že můžu poslouchat trenéra, který byl v lize a trénoval velké hráče. Jsem moc rád, že tady je,“ netajil. Premiéru v bzeneckém dresu si odbyl ve druhé půli přípravného duelu s Lanžhotem, kterou navíc ozdobil i parádním lobem za záda bezmocného brankáře. „Byl to můj první zápas a zrovna jsem dal i první gól,“ pravil Kozel. HOST DENÍKU: Top osobnost fotbalové divize? Trenér Páník ve Bzenci, mise začíná Přestože nešlo o soutěžní utkání, příspěvek do hráčské kasy jej nemine. „Určitě tam něco padne,“ dodal s úsměvem. Jak viděl výkon testovaného hráče kouč Páník? „Byl to teprve první zápas, spíš se na něj dívám v tréninku. Jedná se o subtilnějšího hráče, měl by hrát víc technicky s míčem. Nechám mu čas, aby se trochu usadil,“ doplnil Páník.

