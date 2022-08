Jako mládežník strávil dvě sezony Brně, kde hrával za Královopolskou fotbal i hokej. Po vojně se do Brna vrátil. Hrával za Rudou Hvězdu B a po roce přešel do Hrušovan u Brna.

Po změně zaměstnání, kdy odešel pracovat do Zlína, se vrátil zpět do Bzence. Aktivní činnost hráče ukončil v roce 1966.

Fotbal ale překvapivě vyměnil za hokej, když byl jmenován mladším trenérem Dukly Hodonín. Po postupu do druhé ligy přijal nabídku trénovat Skalici, kde byl dva roky.

Po návratu ze Slovenska se Vítek vrátil zpět k fotbalu. Ve VTJ Hodonín pracoval jako trenér a funkcionář třiadvacet let. V Hodoníně si známý činovník dokončil kvalifikaci a získal trenérskou licenci druhé třídy jak v hokeji, tak i ve fotbale.

Přijďte se podívat! Rohatec při hodovém duelu slavnostně otevře nové kabiny

Vítek kromě Dukly Hodonín čtyři roky pracoval jako trenér ve Slovanu Hodonín a dvakrát působil jako trenér v sousedních Mutěnicích, kde má dosud mnoho sportovních přátel.

Po ukončení aktivní činnosti v posádce Hodonín se s rodinou vrátil zpět do Bzence, kde se zapojil do práce pro VTJ Slovan. Spoustu let působil jako sekretář klubu a současně byl i trenérem u prvního mužstva i u mládeže.

„Zaslouží si velký dík od všech funkcionářů, hráčů, diváků, ale i občanů města Bzence, neboť se stal další sportovní legendou klubu TJ Slovan. I vedení města děkuje Jiřímu za jeho celoživotní práci pro sport a jeho lidský přístup," prohlásil v minulosti třeba bývalý bzenecký starosta Pavel Čejka.

Poslední rozloučení s Jiřím Vítkem se koná v sobotu 20. srpna ve čtrnáct hodin v v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Bzenci.