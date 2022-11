Podle něj už je Lanžhot ze hry o postup. "Ztrácíme na první Start dvanáct bodů, to už je opravdu moc. Na druhou stranu nás za postupem nikdo netlačí, ani nevím, jak by to bylo dál v případě postupu. Divize nám zatím stačí, nejdůležitější je, aby nám chodilo co nejvíc fanoušků," netajil Bartoš.

FOTOGALERIE: Břeclavské hokejistky deklasovaly Blansko a vedou první ligu

Odvolání trenéra Jaroslava Hílka nebylo pro lanžhotské vedení řešení. "Neříkám, že mě to nenapadlo, dělají to tak skoro všechny kluby když se nedaří. Našemu realizačnímu týmu věřím, dělají svou práci srdcem. Rozhodl jsem se radši propustit větší počet hráčů, třeba to bude po omlazení kádru lepší," přál si sportovní manažer.

Zimní přípravu s týmem už neabsolvuje šest zkušených hráčů, kteří nastupovali v základní sestavě. "Končí brankář Jakub Klimeš, bratři Matej a Jakub Kosorinovi, Radim Kleiber, Samuel Milota a Norbert Mihál. S těmito hráči jsme se rozloučili a není jisté, zda neskončí další," přiznal Bartoš.

Hodně si v klubu slibují od uzdraveného exligového stopera Petra Pavlíka, jenž po svém příchodu do Lanžhota ještě neodehrál ani minutu. "Bude velký lídr, který mužstvo na hřišti zblázní, takových moc nemáme. Jsme spolu v neustálém kontaktu. Podle posledních informací by měl s námi začít plnohodnotnou zimní přípravu, kterou odstartujeme 10. ledna. První přátelák hrajeme 18. ledna proti ligové Skalici," prozradil lanžhotský funkcionář.

Baník schytal v Hodoníně výprask. K demolici přispěly dvě penalty

Do zimní přípravy se s divizním celkem připojí i trojice mladých hráčů z Velkých Pavlovic. "Timotej Kollár, Gabriel Gaňa a Ján Vrablic, naopak Rok Mohorko, kterého jsme poslali na hostování do Velkých Bílovic se k nám nepřipojí. Má firmu a nezvládne trénovat čtyřikrát týdně, nejspíš zůstane v Bílovicích," vysvětlil Bartoš, jenž jedná i s hráčem s ligovými zkušenostmi. "Nechci prozradit jméno, dokud není přestup dotažen," dodal.

Lanžhotský stadion Na Šlajsi bude v pátek 18. listopadu od jedné hodiny odpoledne hostit duel Tipsport ligy mezi ligovými celky Olomouce a Zlatých Moravců.