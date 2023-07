Faktor Burac. Jedenadvacetiletý útočník Erik Burac rozhodl hattrickem páteční předkolo MOL Cupu mezi Lanžhotem a Bzencem. Zatímco celek z Břeclavska díky výhře 3:0 vyhlíží další kolo, Slovan se s pohárem loučí. „Lepší návrat do Lanžhota jsem si ani nedokázal představit. Budu to mít drahý, ale s tím už nic neudělám,“ smál se hrdina utkání Burac.

Fotbalisté Lanžhota (v červeném) vyřadili z MOL Cupu Bzenec. | Video: Kryštof Neduchal

Navrátilec z třetiligového angažmá v Hodoníně otevřel skóre už ve třetí minutě, druhou branku přidal po půlhodině hry. „Burac je strašně nepříjemný hráč, před zápasem jsem na něj kluky upozorňoval, ale i tak si za první poločas šestkrát sekl naše stopery, což by se nemělo stávat,“ podotkl bzenecký kouč Vladimír Beker.

Toho trápila před pátečním derby narůstající marodka. „Oproti vítěznému zápasu v Blansku nám chyběli čtyři hráči základní sestavy. Dan Bílý si utrhl křížový vaz, už má i po operaci, ale minimálně sedm měsíců bude chybět. Davida Šebestu nejspíš čeká operace kolene, letní posila Kryštof Crhan si natáhl sval a stoper Adam Skřivánek, který se vrací po zranění, nastoupí až do divizního utkání,“ jmenoval kouč absentující hráče.

Roli favorita od úvodu utkání plnili hosté, kteří ovládli především střed pole. „První poločas jsme jasně dominovali, akorát měla první půlka skončit vyšším rozdílem, když jsme ji na šance jsme vyhráli 6:1,“ mrzelo lanžhotského trenéra Jaroslava Hílka.

Převahu soupeře uznal i domácí lodivod. „Klobouk dolů před Lanžhotem, který má kvalitní tým. Hráli jsme podle plánu v bloku, ale neproměnili jsme vyložené šance. Hned ve druhé minutě mohl dát Kasala gól a zápas by měl jiný vývoj, ale Lanžhot předvedl velmi dobrý výkon,“ neskrýval Beker.

Bzenecký útočník Martin Vaďura hodnotí duel s Lanžhotem

Přestože se po změně stran hra mírně vyrovnala, Bzenec zachránil před dalšími inkasovanými brankami skvělý gólman Daniel Frydrych. „Musím Dana pochválit, podal nadstandardní výkon,“ ocenil stratég gólmana.

Lanžhot si na pojišťovací třetí gól počkal až do šestaosmdesáté minuty. „Kluci museli i ve druhé půlce fyzicky makat, protože domácí se dlouhými nakopávanými míči dostávali do šancí. Kdyby jsme přidali dřív třetí branku, mohl to být pohodovější zápas,“ zdůraznil Hílek.

Erik Burac hodnotí duel se Bzencem

Autorem třetí branky nebyl nikdo jiný než Burac, který tvrdou ranou zpečetil svůj hattrick. „Když dá útočník tři góly, je to výborný výkon. Všichni víme, že byl dnes rozdílový hráč, ale stále musí pracovat na hře bez balonu,“ pravil bývalý prvoligový fotbalista na adresu útočníka.

Lanžhot po povedené přípravě, v níž porazil třetiligové celky Hodonína a Uherského Brodu, pomýšlí v MOL Cupu na úspěch. „V přípravě jsme si potvrdili, že můžeme porazit i silnější celky. Čekáme na vítěze nedělního duelu mezi Tasovicemi a Startem Brno, každopádně chceme postoupit co nejdál,“ hlásil Hílek.

Za Sokol nastoupily i obě letní akvizice brankář Tomáš Odráška a křídelník Richard Svoboda. „Richarda trošku pohltila nervozita z prvního ostrého zápasu, protože všechny tři přípravné duely odehrál výborně, ale ve Bzenci mu trošku svázala nervozita nohy. Pro Lanžhot bude každopádně posilou,“ řekl hostující kormidelník.

V domácím dresu se dočkali premiéry Dominik Kaňa z Koryčan a Ondřej Kuchař z Veselí nad Moravou, naopak testovaný Zdeněk Bartoň z Milotic do Bzence nepřestoupil. „Bohužel si naši nabídku z pracovních důvodů rozmyslel, což je obrovská škoda. Moc mě to mrzí, protože by určitě bojoval o základní sestavu,“ litoval Beker.

Bzenečtí fotbalisté odstartují další ročník divize E v neděli 6. srpna od pěti hodin odpoledne na hřišti Všechovic, Lanžhot čeká první kolo divize D už v sobotu, kdy se od pěti hodin odpoledne představí ve Speřicích.

TJ Slovan Bzenec – TJ Sokol Lanžhot 0:3 (0:2)

Branky: 3., 33. a 86. Burac.

Rozhodčí: Tomanec – Prokůpek, Dobiáš.

ŽK: Frydrych, Zůbek – Totka.

Diváci: 380.

TJ Slovan Bzenec: Frydrych – Žák, Kaňa (61. Kuchař), Komínek, Zůbek, Vaďura (87. Mikoška), Řezník, Pelikán, Kasala (85. Stoček), Mlýnek, Janás.

TJ Sokol Lanžhot: Odráška - Šenk, Milota, Mikúšek, Pidruchnyi - Bogdalík (61. Ciprys), Totka, Krč, Balážik (75. Ravas), Kollár (46. Svoboda) - Burac (87. Koprna).