Jako den a noc. Takové byly rozdíly mezi prvními a druhými poločasy v posledních zápasech fotbalistů Bzence. Zatímco v minulém utkání Slovan na hřišti Baťova prohospodařil dvoubrankové vedení a padl 2:3, v sobotu nakonec v duelu šestnáctého kola divize E ubojoval tři body za výhru 2:1 nad Novými Sady. „Hodně mi to připomnělo minulý duel s Baťovem. Po super první půlce vedeme 2:0, soupeř dá z jediného protiútoku kontaktní gól a ráz zápasu se úplně změní. Naštěstí Nové Sady zápas neotočily,“ řekl bzenecký trenér Vladimír Beker.

Bzenečtí fotbalisté (v zelenobílém) porazili 2:1 Nové Sady. | Video: Kryštof Neduchal

Slovan, kterému před sobotním duelem patřila předposlední třináctá příčka, byl pod nepříjemným tlakem. Poslední HFK Olomouc totiž vyhrála svůj dopolední duel se Skašticemi 3:0 a dotáhla se na tým z Hodonínska na rozdíl jednoho bodu. „Věděl jsem to, ale klukům jsem to neříkal. Jeden hráč výsledek znal, ale říkal jsem mu, ať to v kabině neříká. Nechtěl jsem, aby to měli kluci v hlavách. Musíme myslet jen na svůj cíl a naši hru,“ vysvětlil zkušený kormidelník.

Ten udělal oproti minulým zápasům dvě změny v sestavě, když od úvodní minuty poslal na hřiště Radka Komínka a Roberta Knotka. Druhý jmenovaný svou premiéru v jarní části ozdobil úvodní brankou duelu, kterou vstřelil po půlhodině hry. „Oba podali skvělý výkon. Už v zimní pauze jsem se věnoval hráčům širšího kádru, Bzenec několikrát v minulosti doplatil na úzký kádr, proto jsem nechtěl nic podcenit. Jsem rád, že tak zapadli do mužstva,“ ocenil Beker dva nováčky v základní jedenáctce.

Bzenec se radoval do poločasové přestávky ještě jednou, když na 2:0 zvýšil v šestatřicáté minutě stoper Dominik Pelikán. „První poločas nám vyšel, kluci dodrželi všechno, co jsme si v kabině řekli,“ uvedl spokojeně domácí kouč.

Kdo očekával, že Bzenec ve druhé části pohodlně dokráčí k vítězství, ten se mýlil. Nové Sady zásluhou Anha Tuana Nguyena ve dvaapadesáté minutě snížily a domácí tým znervózněl. „Druhou půlku jsme měli jen ze začátku pár šancí, spíš jsme bránili. Soupeř prokázal, že není na páté příčce divize náhodou,“ uznal Beker.

Petr Kasala hodnotí utkání s Novými Sady

Zdroj: Kryštof Neduchal

Přestože hosté nepříjemně hrozili dlouhými nakopávanými balony do šestnáctky a vytvořili si územní převahu, defenziva domácích výsledek 2:1 udržela až do závěrečného hvizdu. „Musím uznat, že jsme utkání dohrávali na výsledek a soupeř diktoval tempo hry. Snažil jsem se alespoň prostřídat, abychom vydrželi nápor hostů,“ pravil stratég.

Hvězdou utkání byl podle něj domácí gólman Daniel Frydrych, který mužstvo podržel několika klíčovými zákroky. „V obou poločasech měl krásné zákroky, byl koncentrovaný a podržel mančaft. Musím pochválit i trenéra gólmanů Pelíška,“ dodal Beker.

Jeho svěřenci se díky vítězství vyhoupli na jedenáctou příčku a na poslední HFK Olomouc mají čtyřbodový náskok. K dalšímu utkání zajíždí Slovan již v pátek do Slavičína, kde odehrají od čtvrt na jedenáct dopoledne duel sedmnáctého kola.

TJ Slovan Bzenec – FK Nové Sady 2:1 (2:0)

Branky: 33. Knotek, 36. Pelikán – 52. Tuan Nguyen.

Rozhodčí: Zapletal – Vychodil, Poláček.

ŽK: Kasala, Janás – Přikryl, Rus, Krátký.

ČK: 90. Krátký (NSA).

Diváci: 140.

TJ Slovan Bzenec: Frydrych – Skřivánek, Žák (79. Čech), Knotek (79. Zůbek), Bílý (56. Řezník), Komínek (72. Šebesta), Vaďura, Pelikán, Kasala, Mlýnek, Janás.