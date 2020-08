Dvakrát dotahovali gólovou ztrátu, aby si nakonec dokráčeli pro těsné vítězství. Fotbalisté Bzence porazili ve druhém kole divizní soutěže na domácím trávníku Přerov 4:3 a připsali si druhou výhru v nové sezoně.

Fotbalisté Bzence udolali Přerov 4:3. | Foto: Deník / Libor Kopl

Domácí poslal v šestnácté minutě do vedení Adam Ševčík, radost jim ale vydržela pouhou minutu. „Než jsme se doradovali, tak soupeř po našem nepochopitelném kolapsu srovnal na 1:1. To se nesmí stávat. O chvilku později jsme navíc nepokryli standardní situaci a bylo to 1:2, znovu tedy hrubá chyba. Naštěstí jsme dokázali srovnat a do kabin šli za stavu 2:2,“ přiblížil trenér Bzence Richard Hrotek.