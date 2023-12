Bzenec dostal z chvostu divize až na čtvrté místo, přesto odešel bez fanfár. Trenér Vladimír Beker totiž v zimní pauze převzal mužstvo Strání, které Bzenečtí považují za svého velkého rivala v soutěži. „Rozhodování pro mě bylo strašně těžké, vůbec to nebylo jednoduchá situace. Osm dní jsem se nad nabídkou rozmýšlel, neustále si opakoval všechna pro a proti. Hodně jsem to konzultoval s rodinou a nakonec se rozhodl nabídku Strání přijmout,“ řekl šestatřicetiletý Beker.

Vladimír Beker na lavičce divizního Bzence skončil. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Velkou roli hrály podmínky ve Strání, které se čtyřbodovým náskokem na druhé Kozlovice vládne divizi E. „Nejedná se jen o podmínky pro mě, ale i pro hráče. Mají tam kvalitní hřiště, halu, malou umělku, v Kunovicích velkou, navíc začnou budovat nové zázemí pro hráče. Obrovsky mě to nadchlo,“ vysvětlil.

Rodák ze Ždánic, který nyní žije ve Strážnici, se na práci v novém klubu těší. „Je to první celek divize, který má velké ambice. Všechno je ve Strání nachystané včetně kvalitního hráčského kádru,“ podotkl Beker.

Vánoční šok ve Bzenci. Trenér Beker odchází k rivalovi. Kdo ho nahradí?

Ten obsadil post hlavního trenéra po Martinu Ondovi, jenž před koncem podzimu usedl na lavičku druholigové Kroměříže. „Chtěl bych pokračovat v práci, kterou tam odvedl trenér Onda, a dotáhnout ji samozřejmě do konce,“ zdůraznil.

Jeho nečekaný odchod však vzbudil ve Bzenci řadu negativních ohlasů. „Vůbec se nechci k nějakému podrazu vyjadřovat. Myslím, že jsem ve Bzenci odvedl dobrou práci a můžu odejít s hlavou nahoře. Na jaře se nám podařila záchrana, po podzimu jsme skončili na nádherném čtvrtém místě,“ jmenoval Beker úspěchy, kterých se Slovanem v posledním roce dosáhl.

Obzvlášť záchrany v minulé sezony si zpětně velmi váží. „Mrzí mě, že lidi zapomínají na práci, kterou tam člověk udělal a z jakých problémů je na začátku dostal. Záchrana v minulé sezoně byla obrovsky těžká, považuju si jí víc než čtvrtého místa,“ prozradil.

Fotbalistky mě naučily mluvit, říká Beker. Kouč Bzence měl nakročeno do ligy

Přestože trénoval Bzenec pouhý rok, odchod z klubu byl i pro něj velmi emotivní. „Se všemi hráči i lidmi z vedení klubu jsme se osobně sešli a podali si ruce. Někteří hráči mi pak ještě psali a děkovali. Kluci z toho byli samozřejmě nešťastní, i mě to bylo líto, ale Strání beru jako další krok. Jdu do prvního celku, který má postupové ambice do třetí ligy. Pevně věřím, že to dotáhneme,“ přál si Beker.

Mladý trenér se do Bzence vrátí už ve třetím jarním kole, kdy Slovan přivítá na domácím hřišti právě Strání. „Trošku mě mrzí, že to bude ještě hodně čerstvé. Popravdě jsem vůbec netušil, že můj odchod vzbudí tolik diskuzí,“ dodal.