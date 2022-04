Herec Václav Svoboda při fotbalové exhibici.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Václav Svoboda, herec

Co říkáte na postup brněnské Zbrojovky do první české ligy?

„Je to úžasné, je to bezvadné. Akorát to chce pokračovat dál, někoho nakoupit, aby Zbrojovka mohla konkurovat v lize všem. Samozřejmě větší euforie by to byla, kdyby postoupila a byl nový stadion. Ten není, což je velká chyba. Ligový fotbal do Brna patří stejně jako do Ostravy nebo do Prahy. Co já vím, kdyby byl nový staďák, byl by furt plný barák. Královo Pole není žádné vítězství."

Udrží se v nejvyšší české soutěži déle než jednu sezonu?

„Doufám, že ano. A hlavně věřím, že ta strategie nebude tak naivní, jako bývala, že se dá konkurovat ostatním týmům bez nákupu nějakých hráčů. Mezi první a druhou ligou je sakra rozdíl, může se sice povést nějaký zápas i se silnějším soupeřem, ale je to spíš věc náhody. Chtělo by to jít tomu naproti a nebojovat jen o udržení, ale od středu tabulky výš, což by bylo ideální. Jak to udělat, nevím, nejsem majitel oddílu, ani žádný miliardář. Všechno ale souvisí se vším a když v Brně bude liga, o to víc se rozvine i mládežnická základna."

