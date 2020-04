Podle nařízení ministerstva zdravotnictví mohou profesionální sportovci od tohoto týdne trénovat ve venkovních prostorech. Ovšem jen v menších skupinkách a s dvoumetrovými rozestupy. „Určitě to bylo zvláštní, ale v momentální situaci jsem rád, že můžeme aspoň takovým způsobem trénovat. Naplň tréninku byla hlavně práce s míčem, přihrávková cvičení a střelba tak, abychom dodržovali odstupy,“ uvedl líšeňský záložník Marek Matocha.

Fotbalisté obou brněnských druholigových mužstev se na tréninku střídali po třech skupinách, v nichž mohli být nanejvýš v osmi. „Byl to seznamovací trénink, dalo se to, ovšem když bude takový režim trvat déle, bude to spíš otravné. Ve fotbale jde o hraní a góly, což momentálně nejde, když musíme být daleko od sebe a v malém počtu,“ řekl záložník Zbrojovky Šimon Šumbera.

S pouhými přihrávkami a střelbou si dlouho nevystačí. „Jsme teprve na začátku, zatím nebylo těžké vymyslet program. Nastavili jsme to tak, aby se hráči pomalu rozjížděli, protože doposud byli o samotě a bez míče. První trénink jsme všichni zvládli a uvidíme, co přinesou další dny,“ sdělil na klubovém webu asistent kouče Zbrojovky Richard Dostálek.

Po pěti týdnech individuální přípravy si fotbalisté aspoň opět připomněli, že dělají kolektivní sport. „Všichni jsme se po dlouhé době sešli a mohli konečně nějak trénovat. Sice v podmínkách, které byly nařízené, ale hlavně s míčem a na to jsme se všichni těšili, takže super,“ liboval si Matocha.

Šumbera si předtím užil míč pouze doma s dcerou. „S malou si samozřejmě teď ještě moc nezakopu, takže balon mi chyběl. Je super, že jsme si mohli chvilku ťuknout s klukama,“ podotkl středopolař Zbrojovky.

Fotbalisté poctivě dodržovali nařízení i mimo hřiště, vybavení na trénink si Šumbera vyzvedl už v neděli. „Chodili jsme do kabiny po jednom, přezouvali jsme se postupně na střídačce, abychom dodržovali dva metry od sebe, každý měl svou lahev s pitím. Pak jsme se rozloučili a jeli hned domů v tréninkovém, všechny věci už si necháváme u sebe,“ přiblížil záložník Zbrojovky.

Občas ovšem trenéři své svěřence napomínali. „Kluci jsou samozřejmě zvyklí na tréninku některé situace komentovat, takže někdy bylo potřeba na odstupy upozornit, ale dalo se to zvládnout. Hlavně byli všichni nadšení z toho, že jsou zase s míčem na trávníku, na hlavním hřišti, navíc za takového počasí. Je možné, že postupně budeme trénovat ve větším počtu, ale musíme být trpěliví,“ doplnil Dostálek.

S vidinou opětovného rozehrání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nahlížejí trenéři také na uvolnění opatření pro přípravu. Zatím Zbrojovka využije také Tréninkové centrum mládeže v Brněnských Ivanovicích. „Skupinky budeme malinko uzpůsobovat, protože ne všichni hráči ze zdravotních důvodů mohou na umělku. V pátek nás pak čeká rozvoj silových schopností formou kruhového tréninku, k tomu si naše vybavení vytáhneme ven na hřiště,“ upřesnil asistent kouče Zbrojovky.

Kdy začne soutěž?

Spousta nejistot a jedno přiznání. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že není expert na fotbal. Co je ale pro kluby zásadní: svolil k jednání o tom, kdy se znovu může rozehrát liga bez diváků. „Dovedu si představit, že to bude dřív než 8. června,“ zmínil na tiskové konferenci po zasedání vlády. Vše prý ale i tak hlavně závisí na vývoji situace.