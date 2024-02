V sobotu odcestovali na týdenní herní soustředění do slovenského Sence a hned ten den fotbalisté Zbrojovky zjistili, že mají do startu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě na čem pracovat. Úvodní přípravný test s druholigovým slovenským Púchovem skončil 3:3.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) na úvod slovenského soustředění remizovali s Púchovem 3:3.

Především v prvním poločasu se v jejich hře objevilo hodně nedostatků. Přestože od deváté minuty brněnský celek po brance Jakuba Řezníčka vedl, do přestávky Púchov dvěma góly skóre obrátil. „První poločas byl z naší strany hodně špatný. Špatně jsme dostupovali hráče, byl to možná nejhorší poločas, co jsme během přípravy odehráli. Prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme nepřesní, vázla kombinace. Zkrátka velká nespokojenost,“ zlobil se na klubovém webu asistent brněnského trenéra Josef Mucha.

Ve druhém poločase Zbrojovka zvýšila obrátky, Adam Kronus v 69. minutě srovnal a za devět minut ji poslal do vedení Adam Fousek. „Po prostřídání už jsme byli přesnější, dostávali jsme se víc do hry, zlepšila se kombinace a výsledkem byly i pěkné góly. Celkově ale s výkonem a nasazením nejsme spokojení,“ zopakoval Mucha.

Brňané navíc vedení neudrželi, když z pokutového kopu zajistil Púchovu remízu Slavomír Kapusniak. Na utkání v areálu Slovenského fotbalového svazu dohlížel videorozhodčí, který faul v pokutovém území pět minut kontroloval a penaltu potvrdil. „Remíza je asi zasloužená, škoda té penalty v závěru. To jsme měli udržet, když už jsme zápas otočili a měli jsme to ve svých rukách. Je to jen příprava, i v přípravě jsou ale výhry cenné,“ litoval Kronus.

Ten ke své brance přidal nahrávku na úvodní gól Řezníčka. „V týdnu jsme zkoušeli nové věci, hrál jsem na nové pozici, bylo to hodně o běhání. Jsem rád, že se mi povedlo vypíchnout balon, dal jsem ho Řezňovi na hlavu a on je v těchto situacích stoprocentní. Za asistenci jsem rád,“ řekl.

Poprvé od letního zranění naskočil na půl hodiny obránce Martin Nový. „Je to plus, odehrál nějakých třicet minut a byl na hřišti cítit. To je pro nás dobrá zpráva,“ těšilo Muchu.

Jinak mají brněnští fotbalisté před sebou ještě hodně práce. „Pořád máme co zlepšovat, jsou tam chyby, které musíme na ligu vyladit. Kondici máme naběhanou, teď je prostor na herní věci,“ poznamenal Kronus.

V sobotu uzavřou Brňané kemp utkáním proti Komárnu. „Doposud jsme trénovali celou přípravu ve vysoké intenzitě a ve velkém počtu, teď bychom se chtěli věnovat dovednostem, součinnosti v defenzivě i ofenzivě. Na hotelu bude prostor i pro video, taktické věci,“ uvedl před odjezdem kouč Zbrojovky Tomáš Polách.

Několik jeho svěřenců však muselo zůstat v Brně. „Jakub Šural si na pondělním tréninku poranil sval. První vyšetření neprokázalo, že by ho měl utržený, ještě absolvuje kontrolní vyšetření. U Jirky Texla ještě probíhá rekonvalescence, bude lepší, když zůstane v Brně a bude rehabilitovat s Ivanem Janským. Zůstává tu i David Jambor,“ jmenoval Polách. Minimálně úvodní část kempu vynechá Ondřej Pachlopník, naopak Kamso Mara od Sence odjel.

Z fotbalistů, kteří nastupují především za rezervu, vzali trenéři jen Petera Juritku, který se k týmu připojil až v neděli. „Další hráči zůstanou v Brně, mají i školní povinnosti, nechceme je z toho režimu vytahovat. S béčkem hrají těžký zápas proti Kroměříži,“ zmínil Polách bezbrankovou remízu rezervního týmu Zbrojovky.

Právě Kroměříž testuje Nicolase Martinka, s nímž brněnský celek pro jaro nepočítá. V Brně zůstal také Jan Štěrba.