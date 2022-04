Nejsem takový emotivní typ, že bych to dával najevo, ale strašně mě těší úspěch uvnitř. Cíl, který jsme dostali, jsme splnili čtyři kola před koncem. Nikdo nám neřekl, jakým způsobem máme postoupit, ale postoupili jsme. Tečka.

Neslavíte bouřlivě?

Mám na to asistenta, proto jsem si ho přivedl a dělá naprosto skvělou práci v kabině i při zápasech. Je to emotivnější člověk než já a přál jsem si mít ho v realizačním týmu. Jsem strašně rád, že tady Jožku Dojčana mám. Bez něj bych nedokázal mužstvo dotlačit do takové pozice, ve které jsme.

Považujete rychlý postup za satisfakci po loňském sestupu?

Tak to neberu. Byl jsem podepsaný pod sestupem, což jsem i seriózně řekl. Dostal jsem důvěru majitele, abychom mužstvo připravili v druholigové sezoně k postupu, což se povedlo. Vím, že spousta lidí mi nevěřila, nepřáli mi to, ale to jsou věci, které k fotbalu patří.

Je to zadostiučinění, když vám lidé nevěřili?

Měl jsem po zápase krátký rozhovor s majitelem (Václav Bartoněk – pozn. red.), něco málo jsme si řekli. Byla spousta lidí, kteří mu nevěřili, když mi dal důvěru. Má obrovskou radost, že jsme dokázali postoupit, já taky. Ty lidi neznám, neberu to tak, že bych měl něco někomu dokazovat.

Co jste řešili s majitelem?

Bavili jsme se o jiných věcech. Ještě neskončila FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA, musíme zvládnout ještě čtyři zápasy, abychom důstojně dohráli soutěž. Pořád jde o hodně týmům, které se budou zachraňovat, nechceme nic podcenit. V neděli jedeme do Vlašimi, která bojuje o barážovou příčku.

Myslíte si, že kdyby přišel jiný majitel, o čemž se před rokem mluvilo, bude v Brně jiný trenér?

Seděl by tu někdo jiný, to k fotbalové profesi patří. Nemusím tu být za měsíc ani já.

Máte smlouvu na příští sezonu?

Mám, ale nevím, zda tady budu.

Jak dlouhý je kontrakt?

Nemám tam žádný termín.

Máte šestnáctibodový náskok, ukazuje to na sílu Zbrojovky, nebo spíš na zaváhání soupeřů?

Podle mě obojí. Body jsme si uhráli sami, nikdo nám je nepřipočetl, museli jsme vyhrát, odvést práci na hřišti. Úspěch jde jednoznačně za hráči, kteří jsou pod ním podepsaní, tvoříme jim servis. Zakolísání soupeřů bylo taky dost, jinak bychom neměli náskok, jaký máme.

Mohlo to být ještě lepší?

Cítím to tak, asi se shodneme všichni, co na stadion pravidelně chodíme, že máme pasáže hry, třeba dvacet minut, kdy je radost se na nás dívat, skoro soupeři nepůjčíme balon, ale z toho nastanou individuální chyby, propadneme v defenzivě a soupeř nás ztrestá. To se bavíme o druhé lize.

V čem vidíte největší přednost současné Zbrojovky?

V týmu, který oslavuje postup. Každý z hráčů je jeho součást, za prvé v tréninkovém procesu a za druhé v zápase ukazuje, proč tady je. Každý měl roli, kterou jsme si nastavili před sezonou, až na pár drobných výjimek, které se nepovedly, se kluci s naší vizí ztotožnili. Někteří předváděli nadstandardní výkony jako Martin Berkovec v bráně nebo Kuba Řezníček počtem gólů, servis mu dělali hráči, kteří útok vytvářeli. Nerad bych jmenoval jednotlivce, jde o obrovskou zásluhu celého kolektivu.

Věřil jste kádru, který zůstal pro jaro takřka pohromadě?

Už podzim ukázal, že mužstvo umí hrát fotbal, uhráli jsme dostatečný počet bodů, měli jsme velmi slušný náskok. Mužstvo neoslabilo, což byl jeden z důležitých faktorů postupu. Přišly nabídky na hráče, s nimiž jsme chtěli pracovat, vysvětlili jsme jim situaci. Doplnili jsme jen na třech postech, jinak mužstvo zůstalo pohromadě. Taky jsme měli dostatečně dlouhý prostor v zimní přípravě, což bylo důležité. Příprava byla neskutečná dlouhá, osm týdnů, než jsme hráli první mistrák. Měli jsme dobrý tréninkový prostor a sedlo nám to, k tomu perfektní soustředění, kde se tým stmelil, vytvořil se kolektiv, který oslavuje postup.

Potřebujete posílit?

Ano. Máme čtyři kola do konce, nějaké tři týdny na to, abychom vyvolali schůzku s majitelem. Pracujeme už nějakou dobu na kádru, se kterým bychom mohli jít do příští sezony. Máme na seznamu jména hráčů, které bychom rádi přivítali v našem týmu, nenecháváme to na poslední chvíli. Udělali jsme sportovní postup a teď máme dost času, abychom naši situaci vyhodnotili. Máme hráče pod smlouvou i ty, kterým třeba končí. Nejdřív potřebujeme vyřešit stav, který je, teprve potom se podíváme, co bude.

Pomůže Zbrojovce, že tentokrát postoupila sportovní cestou a ne takzvaně od stolu?

Určitě ano. Minulý postup byl na poslední chvíli, dlouho jsme nevěděli, jakou budeme hrát soutěž, jestli druhou, nebo první. Nakonec jsme postoupili, protože se první liga rozšířila na osmnáct týmů. Kádr byl, jaký byl, teď máme větší prostor pro jednání.

Bude teď Brno zajímavé pro ligové hráče?

Jednoznačně. Rozdíl mezi první a druhou ligou je obrovský, když oslovíte hráče, kteří doteď hráli v lize, každý kalkuluje a spekuluje. Teď má Zbrojovka štempl na první ligu. Vyjednávací pozice pro vedení bude lepší.

Navíc máte spoustu času na řešení kádru.

Určitě. Hráčům u nás končí smlouvy, hodně fotbalistům v prvoligových týmech taky, pro ně to bude jiné rozhodování, když je Brno v první lize, může jim to usnadnit, proč si ho vybrat.

Myslíte si, že druholigová mužstva v baráži můžou uspět proti prvoligistům?

Rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Druholigová mužstva ovšem prožila úspěšnou sezonu, dostala se na druhé a třetí místo, zatímco týmy na patnáctém a čtrnáctém místě první ligy se protrápily soutěží. Možná druholigovým týmům pomůže, že nemají co ztratit, půjdou si baráž užít, než aby musely, prvoligové celky ji musejí zvládnout, aby se zachránily. To může být malinko výhoda, ale kvalita hráčů a kádrů je větší u mužstev z první ligy. Odehrají ovšem třicet pět kol, může to pro ně být těžší než pro celky, co hrály druhou ligu.