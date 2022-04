Postup do první ligy s sebou nese i obavy, aby se neopakoval scénář z posledních let, kdy po postupu Zbrojovka nejvyšší soutěž po roce opustila. „Prodloužení smlouvy Jakuba Řezníčka považuji za první důležitý krok k tomu, aby Zbrojovka nehrála pouze o záchranu. Pokud mužstvo pro něj bude pracovat, on to mančaftu vrátí vstřelenými brankami. Po útočné stránce o Zbrojovku strach nemám,“ vysvětluje devětašedesátiletý trenér přínos nejlepšího brněnského kanonýra.

Přestože je Řezníček považován za klíčového hráče současného kádru, Kotal by nerad strhl pozornost na jednotlivce. „Co fungovalo ve druhé lize, nemusí stačit na první ligu. Do každé řady bych doporučil jednoho zkušeného hráče přivést. Když vzpomenu na svoje brněnské angažmá, přivedli jsme do útoku Kubu Řezníčka, do zálohy Pavla Zavadila a do obrany Pavla Košťála. Tito zkušení borci vytvořili osu týmu, kolem které se poskládal zbytek mužstva. Vedení Zbrojovky musí současnou situaci vyhodnotit a pro první ligu podobnou kostru sestavit,“ tvrdí zkušený Kotal.

Bývalý trenér Jablonce, Zbrojovky nebo Sparty Praha dává klubu z moravské metropole za příklad letošní tažení Hradce Králové. „Nemá žádné špičkové hráče, přesto se díky skvělé organizaci hry dostal jako nováček soutěže do skupiny o titul. Věřím, že na brněnské lavičce zůstane kouč Dostálek, který má dost zkušeností na to, aby mohl hradeckou cestou jít i ve Zbrojovce,“ radí lodivod, kterého na brněnské střídačce v roce 2016 nahradil Svatopluk Habanec.

S případným posílením mužstva by kouč, jenž vyhrál se Spartou Praha v sezoně 2019/2022 MOL Cup, příliš neotálel. „Zaměřil bych se na hráče, kteří nabídnou servis pro Kubu Řezníčka. Vzpomínám si, jak mu seděla spolupráce s Michalem Škodou, který mu přihrál na spoustu branek. Potenciální posily by každopádně měly přijít s předstihem, protože honit něco na poslední chvíli se nevyplácí. Nemusí se jednat o top hráče, podívejte se, kde byli nedávno Filip Kubala s Danielem Vašulínem. Jeden seděl na střídačce ve Slovácku, druhý hrál druhou ligu v Chrudimi. Dnes oba táhnout ofenzivu nováčka z Hradce a je o ně v lize zájem. Takové hráčské doplnění bych přál i Brnu,“ praví Kotal, jenž v minulosti trénoval také reprezentaci do sedmnácti let.

Důležitý faktor, který se ovšem ovlivnit nedá, je podle rodáka z Náchoda los soutěže. „Pro nováčka je vždycky důležité, aby se co nejdříve chytl. Uvidíme, s kým bude Zbrojovka na podzim začínat. Vstup do soutěže hodně prozradí o síle mužstva. Věřím, že ho Zbrojovka zvládne,“ dodává Kotal, jenž hrál za Spartu Praha, Hradec Králové nebo na Kypru či v Rakousku.