Ten je zatím po návratu do známého prostředí spokojený. „Máme za sebou soustředění, které stmelilo kolektiv a dali jsme si pořádně kondičně do těla. Musím říct, že jsem za to rád, protože když se člověk v zimě nehýbe, je pak rozjezd do jara těžký,“ netajil Čechovský.

OBRAZEM: Čechovský sestřelil bývalé spoluhráče. Svatobořice deklasovaly Kobylí

Sobotní duel proti Kobylí, za které na podzim nastupoval, byl pro něj speciální. „Samozřejmě jsem měl větší motivaci. Všechny kluky znám, před zápasem jsme se zdravili. V soubojích jsem věděl, na koho mám jak jít,“ usmál se.

Rychlonohý útočník má se Spartakem neskromné cíle. „Doufám, že postoupíme o nějakou příčku výš. Kvalita kádru na to rozhodně je, věřím, že i já pomůžu. Fotbal, který hrajeme, se mi líbí,“ prozradil Čechovský.

VIDEO: Hodonín porazil Bzenec. Janás dal gól z rohu, Švantner soupeře chválil

Na jaře bude mít kromě fotbalu i jiné starosti. „V květnu očekáváme prcka. Ve Svatobořicích mě zná kolektiv i trenér, věřím, že to náročnější období společně zvládneme,“ dodal.